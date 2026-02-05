自由電子報
體育 2026WBC 20強解壓縮

經典賽C組大閱兵》12強世界冠軍底氣 台灣隊劍指8強前進美國

2026/02/05 15:12

台灣隊在12強拿下冠軍。（資料照，記者陳志曲攝）台灣隊在12強拿下冠軍。（資料照，記者陳志曲攝）

★第6屆WBC世界棒球經典賽參賽20隊介紹 C組

★台灣

世界排名：第2名

歷屆經典賽戰績：第1屆 第12名

第2屆 第14名

第3屆 第8名

第4屆 第14名

第5屆 第17名

第6屆經典賽參賽資格：2025年WBC資格賽拿下第2名取得正賽資格

總教練：曾豪駒

球隊介紹：台灣隊是2024年世界12強賽冠軍球隊，過去5屆經典賽最佳名次是2013年的第8名，其他4屆都在預賽遭淘汰，上一屆經典賽台灣隊預賽2勝2敗，與分組其他4隊戰績相同，比較失分率排名分組墊底，最終名列第17寫下隊史最差戰績，這屆經典賽從資格賽打起，去年台灣隊在WBC資格賽拿下第2名取得正賽資格，這屆賽事預賽分在C組，與日本、南韓、澳洲、捷克5搶2爭奪8強複賽門票，台灣隊由12強世界冠軍教頭曾豪駒續掌兵符。

焦點球星：

陳傑憲 32歲˙外野手˙中職統一獅

台灣隊長陳傑憲在2024年世界12強賽帶領球隊過關斬將，冠軍戰他從日本先發投手戶鄉翔征手中轟出關鍵3分砲，扮演台灣隊勇奪世界冠軍的致勝大功臣，陳傑憲榮獲12強世界冠軍MVP，去年開季前簽下10年最高總值2億合約，成為「終身統一人」，今年經典賽他再度領軍過關斬將，目標晉級8強複賽前進美國，絕對是Team Taiwam的關鍵要角。

張育成 30歲˙內野手˙中職富邦悍將

「國防部長」張育成是台灣隊陣中少數具大聯盟資歷的好手，上一屆經典賽他狂轟猛炸，預賽4戰都扛4棒一壘手，16打數敲7安包含2轟、8分打點，打擊率4成38，獲選A組預賽MVP和全明星隊最佳一壘手獎，前年投入中職選秀成為富邦悍將狀元郎，去年WBC資格賽4戰都扛4棒游擊手，18打數敲7安包含1轟、4支二壘安打，打擊率3成89，儼然是為大賽而生的男人，今年經典賽台灣隊要打到美國、前進邁阿密，肯定少不了「國防部長」火力輸出。

林家正 28歲˙捕手˙暫無所屬球隊

2024年世界12強賽冠軍戰，林家正砲轟日本先發投手戶鄉翔征，不但助台灣隊登頂，同時也是國際三大賽奧運、12強賽、經典賽首座冠軍，並中止日本武士隊在國際賽的27連勝，12強賽林家正坐鎮本壘大官指揮若定，團隊防禦率是亮眼的2.51，投手群都歸功林家正蹲捕引導居功厥偉，旅美多年的他目前暫無合約在身，今年經典賽將是林家正的華麗伸展台。

徐若熙 25歲˙投手˙日職軟銀鷹

「龍之子」徐若熙是近年中職最具代表性的本土投手，去年球季結束透過入札制度從味全龍轉戰日職軟銀鷹，簽下3年最高總值1500萬美元（約4.7億台幣）合約，顯見軟銀球團對他的重視。2023年亞錦賽徐若熙對南韓先發7局狂飆10K無失分，成為台北大巨蛋啟用後首場比賽的勝利投手，冠軍戰對日本先發5局狂飆8K失1分非則失，去年WBC資格賽對西班牙後援3.1局失1分，飆速158公里，國際賽表現相當亮眼，今年經典賽徐若熙可望扛關鍵戰役先發重任，絕對是台灣隊能否打進8強複賽的Key Man。

林昱珉 22歲˙投手˙美職亞利桑那響尾蛇

效力美職響尾蛇的台灣左投林昱珉，曾打過U12、U15、U18、U23世界盃和杭州亞運、世界12強賽，也是U18、12強世界冠軍主戰投手，國際賽經驗相當豐富，2024年12強賽他扛台灣隊頭號王牌，預賽首戰對南韓先發4.2局失2分，冠軍戰對日本先發4局無失分，表現非常稱職，去年林昱珉在響尾蛇3A先發23場戰績5勝7敗、防禦率6.64、每局被上壘率1.81，帳面成績並不理想，不過他有大賽人來瘋的特質，依舊是台灣隊教練團所倚賴的一張王牌。

（記者羅志朋）

