網球》茲維列夫最有機會贏艾卡拉茲？ 蠻牛叔叔認為他比喬帥強

茲維列夫。（法新社資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕22歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在澳洲網球公開賽男單奪冠，但納達爾叔叔東尼（Toni Nadal）認為他能封王是因為其他對手不夠強，能跟他有一搏的可能是德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）。

儘管茲維列夫在4強的五盤大戰敗給艾卡拉茲，但東尼表示：「我覺得只要他願意改變自己比賽和一些習慣，他有機會挑戰艾卡拉茲。我認為茲維列夫的控球能力很好，發球也很出色，我在他來訓練時曾說，『你有那樣的發球，他們在一場比賽能破發幾次？兩次？那就打得更激進一點，因為你不像Rafa那樣，每一分都要拚盡全力，你知道在長盤比賽，他們會破你兩次，所以要冒更大風險。』」

請繼續往下閱讀...

東尼進一步說明，「茲維列夫對贏球有種癡迷，他掌握了比賽，他有機會贏得第二盤，但往往當他發球要取得勝利卻被破發，他最好武器就是發球，當他在決勝盤試圖贏下比賽，又再次失敗，所以他是個危險的對手，對我來說，他顯然比喬科維奇（Novak Djokovic）更強，但他缺少…..，如果茲維列夫贏得比賽，他可能會贏得決賽，這會改變它，給他額外信心，減輕他贏下大滿貫的壓力。」

東尼說，辛納（Jannik Sinner）很出色，茲維列夫也不錯，而其他人想跟艾卡拉茲抗衡的話，好像應該有機會，但卻都消失了，像是西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、梅德維夫（Daniil Medvedev）和盧布列夫（Andrey Rublev）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法