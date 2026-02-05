經典賽C組大閱兵》投打戰力空前強大 日本目標只有二連霸

日本目標二連霸。（美聯社資料照）

★第6屆WBC世界棒球經典賽參賽20隊介紹 C組

★日本

世界排名：第1名

歷屆經典賽戰績：第1屆 第1名

第2屆 第1名

第3屆 第3名

第4屆 第3名

第5屆 第1名

第6屆經典賽參賽資格：第5屆經典賽勇奪冠軍，直接取得參賽資格

請繼續往下閱讀...

總教練：井端弘和

球隊介紹：過去5屆經典賽日本豪取3冠高居榜首，另外兩屆拿下第3名，對於其他參賽球隊而言，日本絕對是「大魔王」等級的存在，上一屆冠軍戰大谷翔平神救援三振美國隊長楚奧特，勇奪WBC隊史第3冠，這一幕已成為經典的歷史畫面，這一屆經典賽日本兵強馬壯，由大谷翔平和山本由伸領軍，加上菊池雄星、松井裕樹、岡本和真、村上宗隆、鈴木誠也、近藤健介助陣，戰力空前強大，大谷翔平喊話，參加經典賽目標只有一個，就是幫助日本奪冠完成二連霸。

焦點球星：

大谷翔平 31歲˙投手、指定打擊˙美職洛杉磯道奇

上一屆經典賽日本奪冠，大谷翔平獲選最有價值球員獎，並入選全明星隊投手和指定打擊，2015年世界12強賽他拿下防禦率王，入選全明星隊最佳投手，大谷翔平不只職棒賽場威風八面，國際賽也有神級演出，他在大聯盟4度拿下年度MVP，2024年完成史無前例的「50轟-50盜」壯舉，2023年季後從天使轉戰道奇，簽下10年7億美元（約220億台幣）鉅約，前兩年都幫助道奇拿下世界大賽冠軍，隻字片語已無法形容大谷翔平的偉大成就，今年經典賽勢必將再颳起一陣「大谷旋風」。

山本由伸 27歲˙投手˙美職洛杉磯道奇

山本由伸年僅27歲，就已拿下奧運、經典賽、12強賽、日本職棒、世界大賽冠軍，成就「金滿貫」，堪稱「為大賽而生的男人」，去年世界大賽對藍鳥第7戰，他更上演「中0日」神救援完全燃燒，助道奇奪冠完成二連霸，過去他在日本職棒曾3度拿下象徵投手最高榮譽的澤村賞，也曾在2019年12強賽對台灣隊後援1局，被王柏融和張進德敲出安打失1分。如今山本由伸的聲勢和投球技術不可同日而語，經典賽日本首戰台灣隊有機會推出山本由伸先發，屆時Team Taiwan打線能否突破世界頂級投手的封鎖值得關注。

鈴木誠也 31歲˙外野手˙美職芝加哥小熊

效力美職小熊的鈴木誠也，去年出賽151場狂掃32轟外帶103分打點，上一屆經典賽他因傷辭退，這屆賽事可望扛日本中心打線。鈴木誠也國際賽經驗豐富，打過U21世界盃、2017年經典賽、2019年12強賽和東京奧運，無緣參與上一屆經典賽日本奪冠歷程，他說，「帶著上次無法參賽的悔恨，今年我會好好調整身體狀態，能和大家一起背負日本的招牌戰鬥，我感到非常光榮，為了球隊也為了日本，我會全力以赴。」

村上宗隆 26歲˙內野手˙美職芝加哥白襪

26歲的村上宗隆原效力日職養樂多，2022年他狂敲56轟，改寫王貞治在1964年締造單季55轟的本土球員紀錄，該季勇奪央聯打擊三冠王，去年因傷只出賽56場仍敲22轟，球季結束透過入札制度轉戰美職白襪，簽下2年3400萬美元（約10.7億台幣）合約，上一屆經典賽4強戰對墨西哥，村上宗隆敲出再見二壘安打，幫助日本艱辛扳倒墨西哥，關鍵一棒令球迷印象深刻，這屆賽事他依舊是日本武士隊攻擊核心人物。

（記者羅志朋）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法