體育 棒球 其它

經典賽C組大閱兵》季軍→亞軍→連3屆預賽遭淘汰 南韓誓言重返榮耀

2026/02/05 15:30

南韓隊。（路透）南韓隊。（路透）

★第6屆WBC世界棒球經典賽參賽20隊介紹 C組

★南韓

世界排名：第4名

歷屆經典賽戰績：第1屆 第3名

第2屆 第2名

第3屆 第9名

第4屆 第10名

第5屆 第9名

第6屆經典賽參賽資格：第5屆經典賽B組預賽排名第3，直接取得參賽資格

總教練：柳志炫

球隊介紹：第一屆經典賽南韓拿下第3名，第二屆更勇奪第2名，戰果輝煌，然而接下來3屆都在預賽即遭淘汰，這一屆賽事南韓首要目標就是搶下8強複賽門票，前進美國，由柳志炫擔任總教練，雖然內野大將金河成與宋成文因傷辭退，不過集結大聯盟好手李政厚、金慧成，韓裔混血戰將歐布萊恩（Riley O'Brien）、瓊斯（Jahmai Jones），加上KBO韓職球星元兌仁、孫周永、金倒永，戰力依舊強大，絕對是台灣隊力爭8強門票的頭號假想敵。

焦點球星：

李政厚 27歲˙外野手˙美職舊金山巨人

李政厚是前南韓名將李鍾範之子，李鍾範享「風之子」美譽，因此，球迷稱李政厚為「風之孫」，他效力韓職英雄隊曾拿下新人王、打擊王和打點王，2023年球季結束透過入札指度轉戰美職巨人，簽下6年1.13億美元（約35億台幣）合約，去年出賽150場繳2成66打擊率，外帶8轟、10盜和55分打點，李政厚是打跑守三拍子的全能型外野手，絕對是台灣隊投手群必須強烈警戒的打者。

金慧成 27歲˙內野手˙美職洛杉磯道奇

金慧成昔日與李政厚是韓職英雄隊戰友，曾打過東京奧運和杭州亞運、經典賽、亞冠賽、U18亞青賽，國際賽經驗豐富，和台灣隊多次交手，韓職生涯累計打擊率超過3成，單季最多46盜，2024年球季結束透過入札制度轉戰美職道奇，簽下3年1250萬美元（約4.1億台幣）合約，去年出賽71場繳出2成80打擊率，另有3轟、13盜和17分打點，也是道奇勇奪世界大賽冠軍成員。金慧成速度飛快，球棒控制能力不俗，經典賽可望扛南韓前兩棒。

歐布萊恩（Riley O'Brien） 31歲˙投手˙美職聖路易紅雀

歐布萊恩（Riley O'Brien）的父親是美國人，母親則是南韓人，對於代表南韓征戰經典賽，他很早就表達高度參賽意願，剛滿31歲的他身高193公分，身材十分高大。歐布萊恩在小聯盟沉潛多年，近年不斷遊走大、小聯盟始終無法站穩，去年終於破繭而出，總計在大聯盟出賽42場有15場擔任最後一任投手，戰績3勝1敗6救援、防禦率2.06、每局被上壘率1.15，48局飆45K，直球均速97.9英里（約157.5公里），球威十足，他的加入也讓南韓牛棚戰力大升級。

金倒永 22歲˙內野手˙韓職起亞虎

效力起亞虎的內野重砲金倒永是韓職超新星，2024年以38轟、40盜、狂掃109分打點，加上3成47打擊率、4成20上壘率、6成47長打率的超亮眼成績單，榮膺韓職年度MVP，同年底12強賽他轟出3發全壘打，打下10分打點，打擊率4成12，表現相當搶眼，無奈去年他飽受腿部傷勢所苦，一整季只出賽30場，日前隨經典賽南韓投入第一階段在塞班島集訓，他表明，目前身體狀況非常好，傷勢已無大礙，經典賽會全力拚。

（記者羅志朋）

