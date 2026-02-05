MLB》道奇無極限補強是正向循環 大谷翔平談三連霸：希望能成為其中一員

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平去年助隊達成2連霸偉業，並4度以全票勇奪年度MVP、連續3年奪獎。大谷近日接受NBC專訪談到3連霸時，他坦言若是達成的話確實是一件蠻酷的事情。

「我其實沒有想太多，」大谷翔平被問及是否曾想過三連霸的可能性，他透過翻譯表示，自己確實希望能夠達成，等到有一天退休、回顧自己的職業生涯時，能夠說自己曾經是完成三連霸的球隊的一員，那會是一件非常酷的事情。

道奇為了連續3年奪冠，今年休賽季更網羅自由市場最大咖外野手塔克（Kyle Tucker），以及明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz），銀河艦隊的戰力更上一層樓。對此，大谷翔平對於球團的補強非常滿意，他說：「球迷花錢買票、進場看球，而這些收入又被用來簽下優秀的球員，打造一支能在場上贏球的隊伍，我覺得這是很正向的循環。」

大谷翔平休賽季十分忙碌，奪冠後隨隊參加世界大賽封王遊行，之後又到紐約領取生涯第4座年度MVP，接下來將代表日本隊出征經典賽，力拚2連霸，如今又在宣傳自己的全新兒童繪本《Decoy Saves Opening Day》。

大谷翔平斜槓當圖文作家，創作了一本有關愛犬的兒童繪本「Decoy Saves Opening Day」。是從真實事件改編，描述大谷愛犬Decoy在開幕戰擔任開球嘉賓，前往球場時竟然忘了帶上他的幸運棒球，「他能趕回家拿球並及時回到球場嗎？」大谷翔平會將此書的全部收益捐給動物收容所。

大谷翔平也透露，自己是在去年4月女兒出生前不久，萌生了撰寫兒童書的想法，他希望將來有一天能親口把自己的故事告訴女兒，而這個故事也與愛犬Decoy有關，那不如就親自寫下來吧。大谷也開玩笑說道：Decoy因為沒參與到「合約談判」可能不太開心，當初應該幫牠爭取一些好吃的飼料作為酬勞才對。」

