自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇無極限補強是正向循環 大谷翔平談三連霸：希望能成為其中一員

2026/02/05 16:23

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平去年助隊達成2連霸偉業，並4度以全票勇奪年度MVP、連續3年奪獎。大谷近日接受NBC專訪談到3連霸時，他坦言若是達成的話確實是一件蠻酷的事情。

「我其實沒有想太多，」大谷翔平被問及是否曾想過三連霸的可能性，他透過翻譯表示，自己確實希望能夠達成，等到有一天退休、回顧自己的職業生涯時，能夠說自己曾經是完成三連霸的球隊的一員，那會是一件非常酷的事情。

道奇為了連續3年奪冠，今年休賽季更網羅自由市場最大咖外野手塔克（Kyle Tucker），以及明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz），銀河艦隊的戰力更上一層樓。對此，大谷翔平對於球團的補強非常滿意，他說：「球迷花錢買票、進場看球，而這些收入又被用來簽下優秀的球員，打造一支能在場上贏球的隊伍，我覺得這是很正向的循環。」

大谷翔平休賽季十分忙碌，奪冠後隨隊參加世界大賽封王遊行，之後又到紐約領取生涯第4座年度MVP，接下來將代表日本隊出征經典賽，力拚2連霸，如今又在宣傳自己的全新兒童繪本《Decoy Saves Opening Day》。

大谷翔平斜槓當圖文作家，創作了一本有關愛犬的兒童繪本「Decoy Saves Opening Day」。是從真實事件改編，描述大谷愛犬Decoy在開幕戰擔任開球嘉賓，前往球場時竟然忘了帶上他的幸運棒球，「他能趕回家拿球並及時回到球場嗎？」大谷翔平會將此書的全部收益捐給動物收容所。

大谷翔平也透露，自己是在去年4月女兒出生前不久，萌生了撰寫兒童書的想法，他希望將來有一天能親口把自己的故事告訴女兒，而這個故事也與愛犬Decoy有關，那不如就親自寫下來吧。大谷也開玩笑說道：Decoy因為沒參與到「合約談判」可能不太開心，當初應該幫牠爭取一些好吃的飼料作為酬勞才對。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中