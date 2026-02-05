經典賽C組大閱兵》台灣隊當心！ 澳洲絕非軟柿子

澳洲隊。（歐新社資料照）

★第6屆WBC世界棒球經典賽參賽20隊介紹 C組

★澳洲

世界排名：第11名

歷屆經典賽戰績：第1屆 第13名

第2屆 第12名

第3屆 第16名

第4屆 第9名

第5屆 第7名

第6屆經典賽參賽資格：第5屆經典賽B組預賽排名第2晉級8強，直接取得參賽資格

請繼續往下閱讀...

總教練：尼爾森（Dave Nilsson）

球隊介紹：澳洲在前4屆經典賽都在預賽遭淘汰，上一屆經典賽預賽打敗南韓、捷克、中國，隊史首度闖進8強，最終不敵古巴排名第7已是隊史最佳戰績，這屆澳洲仍由傳奇球星尼爾森（Dave Nilsson）續掌兵符，與台、日、韓、捷克分在C組，目標同樣是爭奪8強門票，3月5日首戰強碰台灣隊是能否晉級的關鍵戰役，兩隊在經典賽史上曾交手過1次，2013年台灣隊在王建民6局無失分優質先發領軍下，最終以4：1扳倒澳洲。澳洲曾在2004年雅典奧運兩度扳倒日本，上一屆經典賽扳倒南韓，這屆又有不少美職好手助陣，絕非軟柿子。

焦點球星：

罕德瑞克斯（Liam Hendriks） 37歲˙投手˙暫無所屬球隊

「抗癌鬥士」罕德瑞克斯（Liam Hendriks） 是2021年美聯救援王，14年大聯盟生涯累計116救援、防禦率3.88，2022年底他被診斷罹患「非霍奇金氏淋巴瘤」，隔年宣告抗癌成功重返投手丘，同年季中他動右手肘韌帶置換手術，命運多舛仍榮膺美聯東山再起獎，去年出賽14場戰績0勝2敗、防禦率6.59，季後成為自由球員，他也是WBC澳洲陣中最大咖球星。

巴札納（Travis Bazzana） 23歲˙內野手˙美職克里夫蘭守護者

2024年美職選秀守護者以狀元籤指名巴札納，成為大聯盟史上第1位澳洲籍選秀狀元，同年底12強賽他代表澳洲出賽，19打數敲5安、打擊率2成63，其中對台灣隊4打數1安打，主守二壘的他去年歷經新人聯盟、2A、3A洗禮，小聯盟總計出賽84場繳出2成45打擊率，另有5轟、12盜和39分打點，守護者棒球營運總裁安東尼提（Chris Antonetti）日前在冬季會議透露，巴札納上季受斜肌傷勢困擾，現在已經完全康復。

（記者羅志朋）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法