體育 2026WBC 20強解壓縮

經典賽C組大閱兵》勇闖死亡之組 小心被捷克反咬一口

2026/02/05 15:39

捷克隊。（法新社資料照）捷克隊。（法新社資料照）

★第6屆WBC世界棒球經典賽參賽20隊介紹 C組

★捷克

世界排名：第15名

歷屆經典賽戰績：第1屆 未參賽

第2屆 未參賽

第3屆 資格賽遭淘汰

第4屆 資格賽遭淘汰

第5屆 第14名

第6屆經典賽參賽資格：第5屆經典賽B組預賽排名第4，直接取得參賽資格

總教練：哈丁（Pavel Chadim）

球隊介紹：上一屆經典賽捷克首度闖進會內賽，並在B組預賽打敗中國名列分組第4，取得這一屆經典賽參賽資格，捷克球員多半來自國內業餘聯賽，他們平常有正職工作或學生身分，閒暇之餘才打球，即使如此，上一屆經典賽捷克仍扳倒中國，而且只輸南韓4分，對日本一度取得領先，實力不容小覷，這屆賽事預賽捷克與台、日、韓、澳洲分在C組，哈丁（Pavel Chadim）認為，這一組是死亡之組。對其他4隊來說，對戰捷克都是非贏不可的比賽，就怕陰溝裡翻船。

焦點球星：

瓦夫拉（Terrin Vavra） 28歲˙內野手˙暫無所屬球隊

瓦夫拉具捷克血統，也是經典賽捷克少數具大聯盟資歷的好手，大聯盟生涯累計出賽68場，打擊率2成52，主要擔任工具人角色，能守二、三、游擊和外野，這屆經典賽絕對是捷克倚重的戰力，他的父親長期在美職球隊擔任教練，由於父親家族幾乎都是捷克人，因此瓦夫拉能代表捷克參加經典賽。

（記者羅志朋）

