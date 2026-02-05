HBL》首戰就精彩！東泰秘密戰術奏效「準絕殺」能仁8強開紅盤

東泰高中逆轉擊敗能仁家商。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕HBL高中籃球聯賽今天展開8強賽，東泰高中在最後關頭憑藉「羽黑戰術」由張勝淇在禁區擺進關鍵2分，帶領東泰以73：71逆轉能仁家商，在8強首戰開出紅盤。

東泰在去年12月的12強複賽曾大比分擊敗能仁，但經過兩個月的準備，能仁此仗三分球共命中11顆，且命中率超過5成，也讓東泰徹底陷入苦戰。

請繼續往下閱讀...

不過，東泰在第4節沒有放棄，於59.4秒由外籍生羅雄威打入2分，取得70：69超前，且再來許恩翔2罰中1，東泰以71：69領先，而能仁呂宥叡7.1秒又投進2分再追平，東泰喊暫停後就漂亮由全億送出助攻給張勝淇，也讓能仁只能趕緊完成最後一擊也失敗收場，驚濤駭浪帶走勝利。

東泰高中張勝淇。（記者陳志曲攝）

東泰主帥高丁國柱表示，之前有到日本羽黑高校移地訓練，當時就有發現他們都有在練關鍵時刻的進攻戰術，「我們也就一起研究一套戰術，想不到就用在這場關鍵戰役，上半場就有嘗試進行這套戰術，但沒有完全成功，不過全億有說對方沒有注意到，因此就決定再試一次。」

許恩翔攻下全隊最高23分，傳球功臣全億8分、9助攻，致勝英雄張勝淇斬獲12分，紀伍柏俊拿下10分，羅雄威繳出20分、14籃板。

能仁陳建勳攻下20分，莊肇紘18分、13籃板，謝瑋恩13分、5籃板，可惜敗在最後1分鐘。總教練李正豪表示，此仗三分球命中率夠高，才能跟對手一較高低，「輸球真的很可惜，但我們還有6場比賽要打，就繼續努力！」

東泰高中張勝淇（右）倒數階段關鍵得分，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法