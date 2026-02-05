羽球》比艾卡拉茲更狂！安洗瑩創一堆神紀錄 克媽嘆：關注度與網球差很大

安洗瑩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天是南韓世界球后安洗瑩的24歲生日，英國知名主播「克媽」克拉克（Gill Clark）今天撰文指出，網球與羽球的關注度相差甚大，安洗瑩締造的驚人紀錄沒有受到應有的關注，成就甚至已經超越了世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

「克媽」克拉克指出，近期的澳洲網球公開賽男子單打決賽，引發了巨大的話題與關注熱潮。這場比賽之所以備受矚目，是因為無論哪位選手勝出，都將改寫歷史紀錄，38歲的喬科維奇（Novak Djokovic）有機會拿下史無前例的第25座大滿貫冠軍，而22歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）則可能成為史上最年輕完成「生涯大滿貫」（四大滿貫全數奪冠）的男子選手，最終由艾卡拉茲抱回澳網男單冠軍寫下歷史新篇章。

克拉克認為，與網球相比之下，羽球天后安洗瑩的驚人成就沒有受到應有的關注，今年贏得馬來西亞公開賽女單冠軍之後，小安生涯共累積33座BWF世界巡迴賽冠軍（不含超級100系列賽事），已經超越台灣羽球天后「戴博士」戴資穎的32冠，高居女單歷史之最。

過了一週後又在印度公開賽封后，勇奪生涯第34冠，超越混雙名將鄭思維／黃雅瓊所保持的33冠紀錄，獨居歷史第一。安洗瑩在24歲前締造了超級1000賽事「生涯大滿貫」、超級750賽事「生涯大滿貫」、擁有奧運和錦賽金牌，更創下單季11冠的歷史紀錄。

克拉克也盛讚艾卡拉茲獲得的榮譽都是當之無愧，雖然網球與羽球的賽制並不完全相同，但她個人認為，安洗瑩的成就已經超越了艾卡拉茲，因此，身為地表最傑出的運動員之一的安洗瑩，理應獲得更多的關注和推廣，這不僅僅是為了她個人，也能為這項運動帶來更多話題與熱度。

