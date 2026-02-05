自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

冬奧》台灣隊開幕式第81順位進場 李宇翔、林欣蓉擔任掌旗官

2026/02/05 18:48

李宇翔。（奧會提供）李宇翔。（奧會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026米蘭科爾蒂納冬季奧運會將於當地時間6日晚間8點（台灣時間7日凌晨3點）舉行開幕典禮，代表團今公布掌旗官人選，女子掌旗官由雪車選手林欣蓉擔任，男子部分則是由花式滑冰選手李宇翔出任，我國代表團預計以字母「T」排序，在第81順位進場，於瑞士之後、泰國之前。

本屆冬奧由米蘭與科爾蒂納兩大城市共同主辦，各競賽項目分散於米蘭、科爾蒂納、普雷達佐、博爾米奧等賽區，開幕式主要於米蘭聖西羅球場舉行，其他賽區則以連線方式同步參與，代表團指出，依規定各隊掌旗官人數為兩位，綜合性別平等、兼顧不同賽區與運動項目等因素，最終自科爾蒂納與米蘭賽區各選出一位選手擔任掌旗官，分別為林欣蓉及李宇翔。

林欣蓉曾是2022北京冬奧女子雪橇選手，當時獲得女子單人31名。賽事結束後，她認為雪車有機會取得更好的成績，於是在2024年3月正式轉換項目。經過一個賽季的學習與適應，她在2025-2026賽季雪車賽事中表現大幅進步，於北美盃及歐洲盃屢屢獲獎，最終以單人雪車世界排名第16名取得冬奧資格；雙人雪車部分也與推車手林頌恩、梁宥婕攜手為台灣取得參賽門票。

18歲的李宇翔從小在國內冰場訓練，他在2025年9月的奧運資格賽中，以總成績第五名拿到米蘭冬奧門票，成為我國繼1998年劉中達後，暌違28年再有花滑選手進軍冬奧。

本屆台灣隊將參與雪車、滑冰及滑雪共3大類運動，最終共有9名選手（男3人、女6人，含1名候補）取得參賽資格，將在5個競賽項目中登場，依據國際滑冰總會（ISU）及國際雪車總會（IBSF）公告之最終名單，我國男子競速滑冰及男子空架雪車名額，最終未能獲得遞補。

林欣蓉。（奧會提供）林欣蓉。（奧會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中