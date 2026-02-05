自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

亞洲杯桌球賽》鏖戰4局不敵中國球王王楚欽 馮翊新吞小組賽首敗

2026/02/05 20:35

馮翊新。（資料照，取自國際桌總官網）馮翊新。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕世界排名55的合庫好手馮翊新今在2026年亞洲杯桌球賽男單小組賽以1：3不敵中國球王王楚欽，吞下本屆小組賽首敗。

馮翊新昨以直落三解決卡達選手阿布杜瓦哈伯（Mohammed Abdulwahhab）搶下首勝，今面對尋求衛冕的地主名將開賽互有來往，不過在6：6後失誤開始增多，讓王楚欽連拿4分，首局以7：11讓出。

馮翊新接下來面對王楚欽的強攻仍沒能討到太多便宜，次局再以4：11讓出，退無可退的第3局他重整旗鼓，與當今球王有不少精彩的多拍來回，他在3：4落後下喊出暫停奏效，打出一波6：1攻勢反超，順利以11：8延長戰線。

馮翊新第4局一度從1：5落後下追到5：6，不過接下來的失誤又讓王楚欽連拿3分擴大差距，雖然挽救1個賽末點，最後還是以7：11讓出，目前1勝1敗，明天將在小組最終戰對決印度好手帕爾（Akash Pal）。

另外，世界排名84的廖振珽稍早以11：9、11：7、11：7收拾哈薩克好手肯吉古洛夫（Aidos Kenzhigulov），在昨天不敵日本一哥張本智和後，成功在小組賽開胡。

女單方面，世界排名55的國泰女將李昱諄今以11：6、11：6、11：8橫掃卡達穆罕默德（Aia Mohamed），世界排名93的黃愉偼以11：9、9：11、13：11、11：6力克哈薩克阿卡雪娃（Zauresh Akasheva），雙雙收下小組賽首勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中