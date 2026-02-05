亞洲杯桌球賽》鏖戰4局不敵中國球王王楚欽 馮翊新吞小組賽首敗

馮翊新。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕世界排名55的合庫好手馮翊新今在2026年亞洲杯桌球賽男單小組賽以1：3不敵中國球王王楚欽，吞下本屆小組賽首敗。

馮翊新昨以直落三解決卡達選手阿布杜瓦哈伯（Mohammed Abdulwahhab）搶下首勝，今面對尋求衛冕的地主名將開賽互有來往，不過在6：6後失誤開始增多，讓王楚欽連拿4分，首局以7：11讓出。

馮翊新接下來面對王楚欽的強攻仍沒能討到太多便宜，次局再以4：11讓出，退無可退的第3局他重整旗鼓，與當今球王有不少精彩的多拍來回，他在3：4落後下喊出暫停奏效，打出一波6：1攻勢反超，順利以11：8延長戰線。

馮翊新第4局一度從1：5落後下追到5：6，不過接下來的失誤又讓王楚欽連拿3分擴大差距，雖然挽救1個賽末點，最後還是以7：11讓出，目前1勝1敗，明天將在小組最終戰對決印度好手帕爾（Akash Pal）。

另外，世界排名84的廖振珽稍早以11：9、11：7、11：7收拾哈薩克好手肯吉古洛夫（Aidos Kenzhigulov），在昨天不敵日本一哥張本智和後，成功在小組賽開胡。

女單方面，世界排名55的國泰女將李昱諄今以11：6、11：6、11：8橫掃卡達穆罕默德（Aia Mohamed），世界排名93的黃愉偼以11：9、9：11、13：11、11：6力克哈薩克阿卡雪娃（Zauresh Akasheva），雙雙收下小組賽首勝。

