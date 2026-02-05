HBL》潘彥銘又大三元！衛冕軍松山高中打敗彰縣成功開門紅

松山高中潘彥銘。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕衛冕軍松山高中開賽有點當機，還好球員很快回神，最終綠色神盾仍以99：89打敗彰縣成功高中，在114學年HBL男子甲級8強首戰開出紅盤，此仗隊長潘彥銘又繳出「大三元」，加上兩位射手任語璿、呂書瑋合力貢獻10顆三分球，劉廷寬也有22分進帳，4人皆對贏球有功。

松山開賽有點慌亂，也讓彰縣成功抓到機會打出不錯的氣勢，不過衛冕軍在第2節開始收復失土，尤其任語璿、呂書瑋三分球連發，帶領衛冕軍半場結束就取得領先，松山在第3節又是一輪猛攻也讓勝負幾乎提前底定。

潘彥銘此仗繳出16分、12籃板、11助攻，繼12強賽對東山高中後再度完成「大三元」，任語璿、呂書瑋皆進帳20分，加上劉廷寬也有穩定貢獻火力，4位好手合力帶隊打下勝利。

值得一提的是，潘彥銘國中就讀新莊國中，如今再度回到新莊體育館出賽，在8強首戰就繳出大三元，表現也令總教練葉韋喬大讚。

松山高中任語璿。（記者陳志曲攝）

松山高中呂書瑋。（記者陳志曲攝）

松山高中劉廷寬。（記者陳志曲攝）

彰縣成功派翠克。（記者陳志曲攝）

彰縣成功余玄胤。（記者陳志曲攝）

彰縣成功余玄騰。（記者陳志曲攝）

彰縣成功張承曄。（記者陳志曲攝）

