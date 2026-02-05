自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL》潘彥銘又大三元！衛冕軍松山高中打敗彰縣成功開門紅

2026/02/05 21:00

松山高中潘彥銘。（記者陳志曲攝）松山高中潘彥銘。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕衛冕軍松山高中開賽有點當機，還好球員很快回神，最終綠色神盾仍以99：89打敗彰縣成功高中，在114學年HBL男子甲級8強首戰開出紅盤，此仗隊長潘彥銘又繳出「大三元」，加上兩位射手任語璿、呂書瑋合力貢獻10顆三分球，劉廷寬也有22分進帳，4人皆對贏球有功。

松山開賽有點慌亂，也讓彰縣成功抓到機會打出不錯的氣勢，不過衛冕軍在第2節開始收復失土，尤其任語璿、呂書瑋三分球連發，帶領衛冕軍半場結束就取得領先，松山在第3節又是一輪猛攻也讓勝負幾乎提前底定。

潘彥銘此仗繳出16分、12籃板、11助攻，繼12強賽對東山高中後再度完成「大三元」，任語璿、呂書瑋皆進帳20分，加上劉廷寬也有穩定貢獻火力，4位好手合力帶隊打下勝利。

值得一提的是，潘彥銘國中就讀新莊國中，如今再度回到新莊體育館出賽，在8強首戰就繳出大三元，表現也令總教練葉韋喬大讚。

松山高中任語璿。（記者陳志曲攝）松山高中任語璿。（記者陳志曲攝）

松山高中呂書瑋。（記者陳志曲攝）松山高中呂書瑋。（記者陳志曲攝）

松山高中劉廷寬。（記者陳志曲攝）松山高中劉廷寬。（記者陳志曲攝）

彰縣成功派翠克。（記者陳志曲攝）彰縣成功派翠克。（記者陳志曲攝）

彰縣成功余玄胤。（記者陳志曲攝）彰縣成功余玄胤。（記者陳志曲攝）

彰縣成功余玄騰。（記者陳志曲攝）彰縣成功余玄騰。（記者陳志曲攝）

彰縣成功張承曄。（記者陳志曲攝）彰縣成功張承曄。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中