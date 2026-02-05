自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

經典賽》日本太狠！收拾台灣策略 山本由伸、菅野智之、伊藤大海夢幻連線

2026/02/05 21:57

日本隊總教練井端弘和。（資料照，記者陳志曲攝）日本隊總教練井端弘和。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊將在經典賽挑戰衛冕，監督井端弘和透露，首戰對上台灣，有可能祭出山本由伸、菅野智之、伊藤大海的夢幻連線。

日本隊投手名單超豪華，不少成員在各自母隊都是先發投手，井端弘和明言，有考量過「先發→第二先發→第三先發」的調度計畫，「並不是第二先發後就全部交給中繼，而是連第三先發也一起納入考量，已經和投手教練討論過這樣的模式。」

日本首戰全力搶勝，有可能擺出山本由伸、菅野智之、伊藤大海3大強投對付台灣。井端表示，因為有用球數限制，無法投太長，但山本3局、菅野3局、伊藤3局的可能性是有的，如此一來，也能把牛棚戰力放到下一場比賽。

山本由伸目前是道奇王牌投手，去年在世界大賽拿下MVP，助隊完成2連霸；菅野智之過去在日職摘下2屆澤村賞，也拿過央聯三冠王；伊藤大海是新科澤村賞得主，上季榮獲洋聯勝投王、三振王。

日本隊30人名單：

投手：松井裕樹、宮城大彌、伊藤大海、大勢、大谷翔平*、菊池雄星、山本由伸、菅野智之、種市篤暉、高橋宏斗、曽谷龍平、北山亘基、平良海馬、松本裕樹、石井大智

捕手：若月健矢、坂本誠志郎、中村悠平

内野手：牧秀悟、小園海斗、牧原大成、源田壮亮、佐藤輝明、岡本和真、村上宗隆

外野手：近藤健介、周東佑京、森下翔太、鈴木誠也、吉田正尚

*大谷翔平預計擔任指定打擊，投球可能性低但不是0

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中