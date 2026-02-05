經典賽》日本太狠！收拾台灣策略 山本由伸、菅野智之、伊藤大海夢幻連線

日本隊總教練井端弘和。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊將在經典賽挑戰衛冕，監督井端弘和透露，首戰對上台灣，有可能祭出山本由伸、菅野智之、伊藤大海的夢幻連線。

日本隊投手名單超豪華，不少成員在各自母隊都是先發投手，井端弘和明言，有考量過「先發→第二先發→第三先發」的調度計畫，「並不是第二先發後就全部交給中繼，而是連第三先發也一起納入考量，已經和投手教練討論過這樣的模式。」

日本首戰全力搶勝，有可能擺出山本由伸、菅野智之、伊藤大海3大強投對付台灣。井端表示，因為有用球數限制，無法投太長，但山本3局、菅野3局、伊藤3局的可能性是有的，如此一來，也能把牛棚戰力放到下一場比賽。

山本由伸目前是道奇王牌投手，去年在世界大賽拿下MVP，助隊完成2連霸；菅野智之過去在日職摘下2屆澤村賞，也拿過央聯三冠王；伊藤大海是新科澤村賞得主，上季榮獲洋聯勝投王、三振王。

日本隊30人名單：

投手：松井裕樹、宮城大彌、伊藤大海、大勢、大谷翔平*、菊池雄星、山本由伸、菅野智之、種市篤暉、高橋宏斗、曽谷龍平、北山亘基、平良海馬、松本裕樹、石井大智

捕手：若月健矢、坂本誠志郎、中村悠平

内野手：牧秀悟、小園海斗、牧原大成、源田壮亮、佐藤輝明、岡本和真、村上宗隆

外野手：近藤健介、周東佑京、森下翔太、鈴木誠也、吉田正尚

*大谷翔平預計擔任指定打擊，投球可能性低但不是0

