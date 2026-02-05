自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》火球男文東珠右肩不適恐退出南韓隊 高永表遞補呼聲高

2026/02/05 22:57

高永表。（資料照，記者陳逸寬攝）高永表。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕各國都在備戰今年3月的經典賽，南韓隊今天傳出壞消息，韓華鷹22歲王牌火球男文東珠在集訓時受傷，預計將會退出國家隊，缺額有可能會由高永表遞補。

文東珠本月1日才完成22球的牛棚訓練，進度原先相當順遂，未料只過了3天，4日在進牛棚投球前暖身時，右肩出現疼痛感，韓華球團評估非結構性損傷。根據韓國媒體Naver Sports報導指出，文東珠將會退出國家隊，專先留在母隊進行復健和治療。

在文東柱高機率退出南韓隊的情況下，教練團將尋找替代方案，目前最被看好成為遞補人選的是KT巫師側投高永表，他擁有豐富國際賽經驗、且具備長局數投球能力，原本就被內部視為一旦出現傷兵時的首要遞補候選。

高永表曾在2023年經典賽對戰澳洲主投4.1局失2分，2024年世界棒球12強賽對台灣先發，2局下遭陳晨威敲滿貫砲、陳傑憲兩分砲重擊，僅投2局就失掉6分被KO退場，讓台灣隊拿到關鍵一勝，之後與澳洲一役繳出3.1局無失分。高永表受訪坦言，如果最終有入選經典賽南韓隊的話，自己很想要一雪前恥。

高永表去年球季出賽29場，其中26場為先發，交出11勝8敗、防禦率3.30的成績，主投161局累積154次三振。

