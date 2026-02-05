自由電子報
體育 籃球 學生籃球

HBL》光復失誤送禮！ 南山姚冠佑0.6秒進球帶隊奇蹟逆轉勝

2026/02/05 22:39

南山高中姚冠佑「準絕殺」帶隊逆轉光復高中。（高中體總提供）南山高中姚冠佑「準絕殺」帶隊逆轉光復高中。（高中體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕南山高中今晚最後80秒落後6分，甚至最後2.4秒球權還在對方身上，想不到對手發生要命失誤送禮，南山也把握機會靠姚冠佑0.6秒「準絕殺」，演出不可思議逆轉秀，以86：85打敗光復高中，在114學年HBL男子甲級8強賽驚險開胡。

光復在第4節一波猛攻，讓南山陷入苦戰，光復主將莊立安在1分20秒砍進三分球後，更帶隊取得83：77領先。落後的南山沒有放棄，此仗砍進5顆三分球的陳展維就在59秒用三分球還以顏色，再來洪希衡、謝旻耕都兩罰俱中，成功以84：83超前，光復王耀霆於21.2秒又進球幫助光復以85：84反超。

南山沒有喊暫停，想不到也多波進攻失敗，甚至最後2.4秒球權還在光復手上，想不到光復自亂陣腳發邊線球直接把球發到界外，讓南山有機會喊暫停部署最後一擊，這次就由姚冠佑完成「準絕殺」。

林宥慶此仗防守表現相當出色，繳出18分、8籃板、9抄截的超狂表現，致勝英雄姚冠佑8分、11籃板，主將謝旻耕17分、10助攻和5抄截，射手陳展維貢獻24分為全隊最多。

光復莊立安23分、6籃板和8助攻，李定玹22分、3籃板、3助攻，何鉦凱12分、9助攻、6籃板，可惜光復此仗發生31次失誤相當致命，另外還被南山抓下26個進攻籃板，皆為最終輸球的致命傷。

