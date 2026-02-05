經典賽》保險還是沒過！波多黎各隊長林多、柯瑞亞等人無緣參賽

林多因保險問題確定無緣參加經典賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕先前因主力球員保險問題一度傳出棄賽危機的波多黎各，今天傳出壞消息，隊長林多（Francisco Lindor）、柯瑞亞（Carlos Correa）和巴耶茲（Javier Báez）確定因保險未通過，無緣參加經典賽，這對波多黎各無疑是一大重擊。

身為本屆奪冠熱門之一，波多黎各賽前卻深陷保險泥淖，包含隊長林多、柯瑞亞以及強投貝里歐斯（José Berríos）在內，共計8名核心主力因過去的手術史或傷病紀錄，被保險公司判定「不予承保」，導致無法出賽。波多黎各棒球協會會長基雷斯（José Quiles）對此一度態度強硬，暗示若核心成員無法全數歸隊，不排除整隊退出賽事。

不過在波多黎各棒協和大聯盟官方介入後，狄亞茲（Edwin Diaz）等人都擁有保險，但根據《EL VOCERO》報導指出，林多、柯瑞亞和巴耶茲最終還是未能獲得參賽許可，林多因季後進行右手肘清創手術遭拒，而柯瑞亞雖然展現高度參賽意願，並與太空人老闆克蘭恩（Jim Crane）溝通，但最後仍無法取得合適的保險理賠，最終被迫退出名單，巴耶茲最令人感到意外，因為近年來非常健康，但他仍是無法披上國家隊戰袍。

