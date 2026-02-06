NBA》不走了！當家MVP「字母哥」續留密爾瓦基 公鹿發動三方交易

亞德托昆波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿當家MVP「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）先前傳出準備好在交易大限前或休季被交易，也吸引各隊競逐；不過公鹿在美東時間下午3點截止日前數小時向各隊表態，交易大限前將不會送走亞德托昆波。

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）上週曾報導，亞德托昆波其實早在幾個月前就已準備好為新東家效力，而公鹿過去一週也積極聆聽各隊對「字母哥」的報價，據傳勇士、熱火與灰狼都是對他有興趣的球隊。

請繼續往下閱讀...

不過隨著勇士、熱火、灰狼接連退出「字母哥」爭奪戰後，雙方在交易大限前決定不提分手，確定讓這位當年率隊奪冠的MVP球星續留密爾瓦基。在確定消息後，亞德托昆波還在個人Instagram發文寫下「傳奇不會盲目追逐，只會吸引」，同時搭配上電影《華爾街之狼》中李奧納多·狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）怒吼「我他X不會走人！」的片段。

《ESPN》引述消息人士指出，公鹿並不認為必須在交易大限前即著交易亞德托昆波，雙方預計會在休賽季重新評估任何可能的交易方案。而在宣布不交易「字母哥」後，公鹿隨即完成一筆和公牛、太陽的三方交易，公鹿將後衛安東尼（Cole Anthony）送往太陽，換回狄恩（Ousmane Dieng），中鋒理查斯（Nick Richards）則前往公牛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法