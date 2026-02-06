NBA》湖人交易大限唯一補強！送走10億文森換來全聯盟最準老鷹射手

文森、肯納德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天NBA交易大限，湖人終於做出第一筆、也是唯一1筆交易，送出射手文森（Gabe Vincent）與2023年次輪籤，向老鷹換來射手肯納德（Luke Kennard）。

29歲的肯納德本季出賽46場，場均7.9分2.2籃板2.1助攻，投籃命中率53.8%，三分命中率49.7%創下生涯新高，更是全聯盟最準射手。湖人本季團隊三分命中率僅34.8%，位居聯盟第22名，肯納德的到來為東契奇（Luka Doncic）、里維斯（Austin Reaves）、詹姆斯（LeBron James）增添一名側翼射手，預計能補上不足的外圍火力。

老鷹則拿回同為29歲的文森，本季他出賽29場，場均4.8分，雖然三分命中率仍有36.9%，但整體命中率僅34.6%。文森在2023年休季與湖人簽下3年3300萬美元（約新台幣10億）合約，本季合約到期，老鷹換來文森，同時創造出1100萬美元交易特例，並拿回選秀資產。

根據《洛杉磯時報》記者透納（Brad Turner）報導，湖人引進肯納德後，本季交易大限補強收工，預計將等到休季，屆時會有更多資源進行重磅補強。

