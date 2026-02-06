自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》湖人交易大限唯一補強！送走10億文森換來全聯盟最準老鷹射手

2026/02/06 07:24

文森、肯納德。（資料照，法新社）文森、肯納德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天NBA交易大限，湖人終於做出第一筆、也是唯一1筆交易，送出射手文森（Gabe Vincent）與2023年次輪籤，向老鷹換來射手肯納德（Luke Kennard）。

29歲的肯納德本季出賽46場，場均7.9分2.2籃板2.1助攻，投籃命中率53.8%，三分命中率49.7%創下生涯新高，更是全聯盟最準射手。湖人本季團隊三分命中率僅34.8%，位居聯盟第22名，肯納德的到來為東契奇（Luka Doncic）、里維斯（Austin Reaves）、詹姆斯（LeBron James）增添一名側翼射手，預計能補上不足的外圍火力。

老鷹則拿回同為29歲的文森，本季他出賽29場，場均4.8分，雖然三分命中率仍有36.9%，但整體命中率僅34.6%。文森在2023年休季與湖人簽下3年3300萬美元（約新台幣10億）合約，本季合約到期，老鷹換來文森，同時創造出1100萬美元交易特例，並拿回選秀資產。

根據《洛杉磯時報》記者透納（Brad Turner）報導，湖人引進肯納德後，本季交易大限補強收工，預計將等到休季，屆時會有更多資源進行重磅補強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中