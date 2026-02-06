自由電子報
NBA》要重建？剛交易掉哈登的快艇 把中鋒祖巴克送至東部墊底溜馬

2026/02/06 07:28

中鋒祖巴克。（資料照，法新社）中鋒祖巴克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，快艇隊今天在季中交易大限前送走28歲中鋒祖巴克（Ivica Zubac）、26歲前鋒布朗（Kobe Brown），向溜馬隊換來23歲後衛馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、24歲中鋒傑克森（Isaiah Jackson）、兩個首輪選秀籤和一個次輪選秀籤。

快艇隊先前才送出36歲明星後衛「大鬍子」哈登（ James Harden.），向騎士隊換來葛蘭德（Darius Garland），如今又送走去年榮獲年度防守第二隊的祖巴克，快艇隊讓球隊陣容年輕化，也累積選秀籤，藉此來重組陣容。快艇本季戰績23勝27敗排西部第9。

祖巴克本季出賽43場有42場先發，平均每場有14.4分、11顆籃板，整體投籃命中率為61.3％。祖巴克的合約將在2027-28賽季到期。

溜馬隊這個賽季的戰績13勝38敗排東部墊底，當家明星哈里伯頓（Tyrese Haliburton）整季報銷、預計下賽季歸隊。祖巴克有望成為哈里伯頓在擋拆進攻的新搭檔。

馬瑟倫本季出賽28場有24場先發，平均每場有17.8分、5.4顆籃板、2.3次助攻是生涯新高。馬瑟倫近期因腳趾和拇指傷勢，缺席1月份大多比賽。

NBA》要重建？剛交易掉哈登的快艇 把中鋒祖巴克送至東部墊底溜馬馬瑟倫。（資料照，路透）

