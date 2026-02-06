NBA》想重建的灰熊沒能賣掉明星後衛莫蘭特！外媒點出關鍵原因

莫蘭特。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕NBA季中交易大限結束，灰熊隊兩屆明星後衛莫蘭特（Ja Morant）仍續留球隊。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，有多支球隊對莫蘭特有興趣，但沒有球隊願意提出認真的報價。

查拉尼亞提到，灰熊隊從1月份就開始聆聽關於莫蘭特的詢問電話，但各隊對莫蘭特的興趣相對冷板，部分原因是他的出賽狀況不穩定。莫蘭特目前因左手尺側副韌帶扭傷缺陣，自從2023-24年賽季以來，莫蘭特只打了49場比賽，本季灰熊隊前49場比賽中，莫蘭特因禁賽和傷病問題，本季只打了20場比賽。

現年26歲的莫蘭特本季平均每場有19.5分是近5季以來新低，場均8.1次助攻、3.3顆籃板，其中整體平均投籃命中率41％、三分球平均命中率23.5％都是生涯新低。莫蘭特本季結束後，還有2年8700萬美元的合約在身。

灰熊隊在季中交易大限前，送走長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）、蘭德爾（Jock Landale）、庫查爾（John Konchar）、威廉斯（Vince Williams Jr.）到爵士，換得3張首輪籤、以及菜鳥克雷頓（Walter Clayton Jr.）、安德森（Kyle Anderson）、亨德里克斯（Taylor Hendricks）、尼恩（Georges Niang）。

雖然莫蘭特在上個月表達續留曼菲斯，但目前戰績20勝29敗排西部第11的灰熊隊，仍有可能在今年夏天再次兜售莫蘭特。

