經典賽》美國最狂夢幻隊完整名單出爐！372轟MVP、111勝強投參戰

高德施密特、瓦卡。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊今年集結史上最夢幻「復仇者聯盟」，今天大聯盟正式公布各隊最終30名單，美國先前已經公布28人，今天最後2人也曝光，由38歲MVP重砲高德施密特（Paul Goldschmidt）、34歲皇家明星強投瓦卡（Michael Wacha）入選。

瓦卡生涯效力過紅雀，大都會、光芒、紅襪、教士與皇家，累積111勝75敗，防禦率3.89，曾於2013年拿下國聯冠軍賽MVP、2015年入選明星賽。上季瓦卡在皇家出賽31場，拿下10勝13敗，投172.2局送出126次三振，防禦率3.86，FIP（獨立防禦率）3.66，ERA+106，fWAR值3.6。

請繼續往下閱讀...

目前為自由球員的高德施密特，2011年至18年效力響尾蛇，2021至2024年在紅雀，上季則效力洋基，生涯入選7次全明星賽，拿下1座MVP、5座銀棒獎與4座金手套獎，累積372轟。高德施密特去年出賽145場，打擊三圍.274/.328/.403，wRC+103。高德施密特上季面對左投攻擊指數高達0.981，右投僅0.619，預計將成美國板凳的左投專武人選。

美國隊30人名單：

投手：史庫柏爾（Tarik Skubal）、史基斯（Paul Skenes）、克蕭（Clayton Kershaw）、韋伯（Logan Webb）、萊恩（Joe Ryan）、麥克萊恩（Nolan McLean）、霍姆斯（Clay Holmes）、波伊德（Matthew Boyd）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、賈克斯（Griffin Jax）、克里文傑（Garrett Cleavinger）、貝納（David Bednar）、米勒（Mason Miller）、凱勒（Brad Keller）、史派爾（Gabe Speier）、瓦卡。

捕手：羅里（Cal Raleigh）、史密斯（Will Smith）

内野手：哈波（Bryce Harper）、圖榮（Brice Turang）、小惠特（Bobby Witt Jr.）、韓德森（Gunnar Henderson）、克萊門特（Ernie Clement）、柏格曼（Alex Bregman）、高德施密特

外野手：賈吉（Aaron Judge）、卡洛爾（Corbin Carroll）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、巴克斯頓（Byron Buxton）

指定打擊：史瓦伯（Kyle Schwarber）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法