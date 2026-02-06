自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 台灣尚勇

經典賽》南韓隊名單有4位韓裔史上最多 前國聯防禦率王柳賢振也入選

2026/02/06 09:24

南韓隊。 （取自經典賽官方社群媒體X）南韓隊。 （取自經典賽官方社群媒體X）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽3月登場，官方今天公布南韓隊30人名單，其中韓裔選手方面就有5人，共有7人擁有大聯盟資歷。

本屆南韓隊名單的韓裔選手中，包含太空人韓裔工具人惠特科姆（Shay Whitcomb）、紅雀後援右投歐布萊恩（Riley O'Brien）、曾短暫待過道奇隊的老虎外野手瓊斯（Jahmai Jones）、曾待過遊騎兵的韓裔右投丹寧（Dane Dunning）等人都入選。

若外加巨人南韓外野手李政厚、道奇內野手金惠成，外加曾有大聯盟10年資歷、前國聯防禦率王的38歲左投柳賢振，南韓隊陣中有7人擁有大聯盟資歷。

南韓國內組方面，起亞虎強打金倒永、韓華鷹強打盧施煥、KT巫師新星安賢民等人都入選，41歲的SSG登陸者右投盧景銀；先前傳出無緣南韓隊的韓職KT巫師34歲低肩側投高永表，由於韓華鷹22歲王牌火球男文東珠受傷，因此高永表進入國家隊。

南韓隊名單：

投手（15人）：丹寧、高永表、高祐錫、郭斌、鄭宇宙、趙丙炫、金榮奎、盧景銀、柳賢振、歐布萊恩、朴英賢、蘇珩準、孫周永、元兌仁、宋勝基

捕手：崔在勳、朴東原

內野手：金倒永、金慧成、金周元、文保景、盧施煥、申珉哉、惠特科姆

外野手：安賢民、瓊斯、具滋昱、李政厚、文賢彬、朴海旻

柳賢振。（資料照，歐新社）柳賢振。（資料照，歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中