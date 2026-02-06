經典賽》南韓隊名單有4位韓裔史上最多 前國聯防禦率王柳賢振也入選

南韓隊。 （取自經典賽官方社群媒體X）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽3月登場，官方今天公布南韓隊30人名單，其中韓裔選手方面就有5人，共有7人擁有大聯盟資歷。

本屆南韓隊名單的韓裔選手中，包含太空人韓裔工具人惠特科姆（Shay Whitcomb）、紅雀後援右投歐布萊恩（Riley O'Brien）、曾短暫待過道奇隊的老虎外野手瓊斯（Jahmai Jones）、曾待過遊騎兵的韓裔右投丹寧（Dane Dunning）等人都入選。

若外加巨人南韓外野手李政厚、道奇內野手金惠成，外加曾有大聯盟10年資歷、前國聯防禦率王的38歲左投柳賢振，南韓隊陣中有7人擁有大聯盟資歷。

南韓國內組方面，起亞虎強打金倒永、韓華鷹強打盧施煥、KT巫師新星安賢民等人都入選，41歲的SSG登陸者右投盧景銀；先前傳出無緣南韓隊的韓職KT巫師34歲低肩側投高永表，由於韓華鷹22歲王牌火球男文東珠受傷，因此高永表進入國家隊。

南韓隊名單：

投手（15人）：丹寧、高永表、高祐錫、郭斌、鄭宇宙、趙丙炫、金榮奎、盧景銀、柳賢振、歐布萊恩、朴英賢、蘇珩準、孫周永、元兌仁、宋勝基

捕手：崔在勳、朴東原

內野手：金倒永、金慧成、金周元、文保景、盧施煥、申珉哉、惠特科姆

外野手：安賢民、瓊斯、具滋昱、李政厚、文賢彬、朴海旻

