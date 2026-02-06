經典賽》史上第1次！台裔球星正選台灣隊 複製日本成功經驗

強納森．龍。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕大聯盟官網公布美職守護者隊費爾柴德和小熊隊龍正選經典賽台灣隊30人名單，寫下台灣隊史首度有台裔球星有助陣，而兩人都可望扮演打線要角，其中費爾柴德更有望扛下中外野手，希望能複製3年前日本隊努特巴爾的成功經驗。

24歲的內野手「龍仔」今年首度從小聯盟3A開季，效力於愛荷華小熊隊，出賽140場繳出23支二壘安打、20轟、91打點和打擊率0.305的亮眼成績，157安高居3A東區聯盟最多，壘打數246排名第2，並在安打、打點、壘打數與得分都在小熊農場系統中高居第一。

請繼續往下閱讀...

29歲的「費仔」則有277場大聯盟出賽經驗，今年跟守護者隊簽下小聯盟合約，他在大聯盟生涯鎮守247場外野，有112場中外野（72場先發）、82場左外野、73場右外野，台灣隊總教練曾豪駒曾評價，費爾柴德的守備很好，設定是中外野的候選。

3年前日本武士找來隊史首位日裔混血球星努特巴爾（Lars Nootbaar），同樣扛下中外野大關，甚至擔任開路先鋒，當年日本隊和大谷翔平都扮演協助他融入團隊的角色，因而成為奪冠關鍵之一，是日本隊的佳話之一，不過他今年因為手術復健並未入選。

費爾柴德。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法