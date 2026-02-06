經典賽D組大閱兵》台灣隊複賽假想敵！「宇宙艦隊」多明尼加

索托。（資料照，法新社）

★第6屆WBC世界棒球經典賽參賽20隊介紹 D組

★多明尼加

世界排名：第12名

歷屆經典賽戰績：

第1屆 第4名

第2屆 第9名

第3屆 第1名

第4屆 第5名

第5屆 第10名

第6屆經典賽參賽資格：第5屆經典賽D組預賽排名第3，直接取得參賽資格

總教練：普侯斯（Albert Pujols）

球隊介紹：多明尼加每屆都被公認是奪冠熱門，卻經常雷聲大雨點小，第2、5屆甚至兩度在預賽就爆冷打包，僅於第3屆以賽史首支全勝球隊拿到冠軍，本屆請出生涯累計703轟的傳奇球星普侯斯執掌兵符，由於徵召過程相當順利，不僅打造出星光閃閃的夢幻打線，投手戰力也有大幅提升，目標直指隊史第2冠，預賽被看好能輕鬆取得Ｄ組第1，若台灣能以Ｃ組第2前進邁阿密，8強複賽將強碰這支身價超過20億美元的「宇宙艦隊」。

焦點球星：索托（Juan Soto）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、卡米內洛（Junior Caminero）。

多明尼加30人名單

投手（15人）

Albert Abreu（中日）

Sandy Alcantara（馬林魚）

Elvis Alvarado（運動家）

Huascar Brazobán（大都會）

Brayan Bello（紅襪）

Seranthony Domínguez（白襪）

Camilo Doval（洋基）

Carlos Estévez（皇家）

Wandy Peralta（教士）

Cristopher Sánchez（費城人）

Dennis Santana（海盜）

Luis Severino（運動家）

Gregory Soto（海盜）

Edwin Uceta（光芒）

Abner Uribe（釀酒人）

捕手（2人）

Yainer Diaz（太空人）

Austin Wells（洋基）

內野（8人）

Junior Caminero（光芒）

Vladimir Guerrero Jr.（藍鳥）

Ketel Marte（響尾蛇）

Manny Machado（教士）

Jeremy Pena（太空人）

Geraldo Perdomo（響尾蛇）

Amed Rosario（洋基）

Carlos Santana（響尾蛇）

外野（5人）

Oneil Cruz（海盜）

Julio Rodríguez（水手）

Johan Rojas（費城人）

Juan Soto（大都會）

Fernando Tatis Jr.（教士）

