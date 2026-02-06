經典賽》美國「復仇者聯盟」誓言搶回冠軍！經典賽B組完整名單公布

美國隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽B組賽事，將在3月7日到12日正式登場，包括組成「復仇者聯盟」的美國隊在內，還有墨西哥、義大利、英國與巴西將齊聚於休士頓太空人隊的主場「大金球場」（Daikin Park）一較高下，爭奪兩張前進複賽的門票。

美國上屆在楚奧特（Mike Trout）的帶領下一路闖進冠軍戰，但最後以1分之差不敵大谷翔平領軍的日本隊，如今美國換上嶄新陣容強勢來襲，由「法官」賈吉（Aaron Judge）擔任隊長領軍，名單內有兩聯盟塞揚獎得主史基斯（Paul Skenes）、史庫柏爾（Tarik Skubal），去年狂敲60轟的重砲捕手羅里（Cal Raleigh）等大聯盟巨星組成「復仇者聯盟」，唯一目標就是要衝擊冠軍！

美國隊30人完整名單：

投手：貝納（David Bednar）、波伊德（Matthew Boyd）、克里文傑（Garrett Cleavinger）、霍姆斯（Clay Holmes）、賈克斯（Griffin Jax）、凱勒（Brad Keller）、克蕭（Clayton Kershaw）、麥克萊恩（Nolan McLean）、米勒（Mason Miller）、萊恩（Joe Ryan）、史基斯、史庫柏爾、史派爾（Gabe Speier）、瓦卡（Michael Wacha）、韋伯（Logan Webb）、惠特洛克（Garrett Whitlock）

捕手：羅里、史密斯（Will Smith）

內野手：柏格曼（Alex Bregman）、克萊門特（Ernie Clement）、高德施密特（Paul Goldschmidt）、圖榮（Brice Turang）、小惠特（Bobby Witt Jr.）

外野手：巴克斯頓（Byron Buxton）、卡洛爾（Corbin Carroll）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、賈吉

指定打擊：史瓦伯（Kyle Schwarber）

墨西哥隊30人完整名單：

投手：阿門塔（Alexander Armenta）、阿塞德（Javier Assad）、柏納帝諾（Brennan Bernardino）、布雷德利（Taj Bradley）、卡里洛（Alex Carrillo）、克魯茲（Jesus Cruz）、杜阿爾特（Daniel Duarte）、賈西亞（Robert Garcia）、蓋斯特勒姆（Luis Gastelum）、穆諾茲（Andrés Muñoz）、納特拉（Samy Natera Jr.）、雷耶斯（Gerardo Reyes）、厄奎迪（José Urquidy）、沃德尼克（Victor Vodnik）、沃克（Taijuan Walker）

捕手：柯克（Alejandro Kirk）、威爾森（Alexis Wilson）

內野手：阿蘭達（Jonathan Aranda）、岡薩雷茲（Nick Gonzales）、梅內塞斯（Joey Meneses）、歐提茲（Joey Ortiz）、塞爾納（Jared Serna）、泰倫茲（Rowdy Tellez）、L.烏里耶斯（Luis Urías）

外野手：阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、杜蘭（Jarren Duran）、歐涅拉斯（Jonathan Ornelas）、歐蘇納（Alejandro Osuna）、湯瑪斯（Alek Thomas）

義大利隊30人完整名單：

投手：阿爾德格里（Sam Aldegheri）、艾塔維拉（Dan Altavilla）、德盧西亞（Dylan DeLucia）、艾克拉尼（Alessandro Ercolani）、費斯塔（Matt Festa）、葛瑞斯福（Gordon Graceffo）、雅各（Alek Jacob）、拉索薩（Joe La Sorsa）、羅倫森（Michael Lorenzen）、馬納利奇歐（Ron Marinaccio）、尼古拉斯（Kyle Nicolas）、諾拉（Aaron Nola）、奧塔維諾（Adam Ottavino）、夸特里尼（Gabriele Quattrini）、韋瑟特（Greg Weissert）

捕手：米奈爾（Alberto Mineo）、提爾（Kyle Teel）

內野手：安東納奇（Sam Antonacci）、柏提（Jon Berti）、德岑佐（Zach Dezenzo）、費雪（Andrew Fischer）、拉薩拉奇納（Giaconino Lasaracina）、馬斯特羅波尼（Miles Mastrobuoni）、帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）、薩吉斯（Thomas Saggese）

外野手：卡利亞諾內（Jac Caglianone）、坎佐內（Dominic Canzone）、馬西（Jakob Marsee）、莫拉比托（Nick Morabito）、諾里（Dante Nori）

英國隊30人完整名單：

投手：泰樂、安德森（Drew Anderson）、B.貝克（Brendan Beck）、T.貝克（Tristan Beck）、貝努瓦（Donovan Benoit）、費南德（Chavez Fernander）、希爾（Gary Gill Hill）、諾爾斯（Antonio Knowles）、蘭霍恩（Ｍiles Langhorne）、隆恩（Ryan Long）、皮特森（Michael Petersen）、塞平斯（Jack Seppings）、斯普雷克（Graham Spraker）、維克特（Najer Victor）、威爾斯（Nick Wells）、懷爾德（Owen Wild）、渥利（Vance Worley）

捕手：克雷斯威爾（Will Cresswell）、福德（Harry Ford）

內野手：奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、伊頓（Nate Eaton）、福克斯（Lucius Fox）、強森（Ivan Johnson）、路易斯（Ian Lewis）、穆雷（BJ Murray Jr.）、沃德（Nick Ward）、懷利（Justin Wylie）

外野手：柯佩尼亞克 （Matt Koperniak）、羅賓森（Kristian Robinson）、湯普森（Trayce Thompson）

巴西隊30人完整名單：

投手：巴伯薩（Gabriel Barbosa）、康崔拉斯（Joseph Contreras）、T.席瓦（Tiago da Silva）、古維亞（Murilo Gouvea）、金伏ウーゴ（Hugo Kanabushi）、萊莫斯（Pedro Da Costa Lemos）、羅培茲（Tomas Lopez）、米薩基（Daniel Missaki）、奧斯卡中志（Oscar Nakaoshi）、帕迪諾（Eric Pardinho）、Enzo Sawayama、高橋波（Bo Takahashi）、畢耶拉（Thyago Vieira）、維拉洛爾（Hector Villarroel）

捕手：高梅茲（Gabriel Gomes）、Enzo Hayashida、M.席瓦（Matheus Silva）、卡爾莫（Gabriel Carmo）

內野手：丹特．小畢歇特（Dante Bichette Jr.）、伊藤．維托（Vitor Ito）、Felipe Koragi、Felipe Mizukosi、Tiago Nishiyama、瑞金納托（Leonardo Reginatto）、羅霍（Lucas Rojo）

外野手：瓦略（Osvaldo Carvalho）、馬西爾（Gabriel Maciel）、馬斯凱（Victor Mascai）、拉米瑞茲（Lucas Ramirez）

