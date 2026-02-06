經典賽》台灣力拚重返8強榮耀、日本劍指二連霸！經典賽C組完整名單公布

台灣前年奪下世界12強棒球賽冠軍。（翻攝自中華民國棒協粉頁）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽C組賽事，將在3月5日到10日正式登場，包括衛冕軍日本在內，台灣、南韓、澳洲與捷克將齊聚東京巨蛋，爭奪兩張前進複賽的門票。

台灣在2024年拿下世界12強賽冠軍，隔年還在WBC資格賽擊敗強敵進到會內賽，雖然本屆大聯盟好手鄧愷威、紅雀火球男林振瑋、轉戰台鋼雄鷹的黃子鵬、樂天桃猿強打林立等選手先後因傷勢或球團不放行等因素無緣參賽，但投手群有多名旅美、旅日以及中職的好手助陣，搭配12強領導投手有功的林家正，野手部分鄭宗哲、李灝宇、林安可等旅外選手助陣，以及張育成、吳念庭和台灣隊長陳傑憲在內，甚至還有「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）、「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）兩位混血大將加入，組成「歷屆最完整」的經典賽陣容，力拚前進8強進軍美國。

請繼續往下閱讀...

旅美二刀流巨星大谷翔平所領軍的日本隊，上屆擊敗美國拿下冠軍金盃，本屆除了大谷再度參戰之外，世界大賽MVP山本由伸以及鈴木誠也、菅野智之、村上宗隆、岡本和真等旅美選手加入，搭配日職本土好手伊藤大海、北山亘基、近藤健介、森下翔太等球星，唯一目標就是二連霸。

連3屆經典賽都在預賽止步的南韓，今年誓言要重返榮耀，本屆除了李政厚、金慧成等旅美選手參戰之外，搭配韓職元兌仁、孫周永、金倒永等明星陣容，以及4位實力堅強的大聯盟混血球星，絕對是台灣最不容小覷的隊伍之一，本屆的台韓大戰也被視為能否晉級複賽關鍵之戰！

澳洲在上屆WBC先後擊敗韓國、中國與捷克，與日本雙雙晉級複賽，本屆「袋鼠軍團」由2024大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）、白襪大聯盟好手米德（Curtis Mead）領軍，搭配多位12強、國際賽常客助陣，整體能力依舊不能輕忽，目標連兩屆前進美國。

上屆經典賽成名的捷克隊，去年曾來到台北大巨蛋幫助台灣備戰12強，甚至在資格賽還暖心幫台灣打氣，成為近年來備受關注的球隊之一，今年再度來到東京巨蛋與各位勁敵一較高下，有「捷克賈吉」之稱的克魯普（Marek Chlup）、擁有大聯盟資歷的瓦夫拉（Terrin Vavra）等選手加入，期待捷克今年能再為棒球迷帶來更多驚奇。

台灣隊30人完整名單：

投手：張奕、陳冠宇、陳柏毓、鄭浩均、古林睿煬、徐若熙、胡智爲、林凱威、林詩翔、林維恩、林昱珉、沙子宸、孫易磊、曾峻岳、張峻瑋、莊陳仲敖

捕手：蔣少宏、吉力吉撈．鞏冠、林家正

內野手：張育成、鄭宗哲、江坤宇、李灝宇、林子偉、強納森．龍、吳念庭

外野手：陳晨威、陳傑憲、費爾柴德、林安可

日本上屆奪下經典賽冠軍，本屆唯一目標二連霸。（資料照，歐新社）

日本隊30人完整名單：

投手：石井大智、伊藤大海、菊池雄星、北山亘基、牧原大成、松井裕樹、松本裕樹、宮城大彌、翁田大勢、曾谷龍平、菅野智之、平良海馬、高橋宏斗、種市篤暉、山本由伸

捕手：中村悠平、坂本誠志郎、若月健矢

內野手：源田壯亮、小園海斗、牧秀悟、村上宗隆、岡本和真、佐藤輝明

外野手：近藤健介、森下翔太、周東佑京、鈴木誠也、吉田正尚

指定打擊：大谷翔平

連續3屆都未能闖進複賽的南韓，本屆力拚前進美國。（資料照，路透）

南韓隊30人完整名單：

投手：丹寧（Dane Dunning）、高祐錫、郭彬、鄭宇宙、趙丙炫、金榮奎、高永表、盧景銀、歐布萊恩（Riley O'Brien）、朴英賢、柳賢振、蘇珩準、孫周永、宋勝基、元兌仁

捕手：崔在勳、朴東原

內野手：金倒永、金慧成、金周元、文保景、盧施煥、申珉哉、惠特科姆（Shay Whitcomb）

外野手：安賢民、瓊斯（Jahmai Jones）、具滋昱、李政厚、文賢彬、朴海旻

澳洲今年重返東京巨蛋，盼連兩屆進軍複賽。（資料照，歐新社）

澳洲隊30人完整名單：

投手：K.霍爾（Kieren Hall）、漢普頓（Ky Hampton）、韓崔克森（Josh Hendrickson）、霍蘭德（Sam Holland）、甘迺迪（Jon Kennedy）、麥克當諾（Connor MacDonald）、摩根（Cooper Morgan）、紐博恩（Mitch Neunborn）、奧拉克林（Jack O'Loughlin）、索普德（Warwick Saupold）、湯森（Blake Townsend）、史登塞爾（Todd Van Steensel）、

A.威爾斯（Alex Wells）、L.威爾斯（Lachlan Wells）、韋恩（Coen Wynne）

捕手：愛德華茲（Mitchell Edwards）、A.霍爾（Alex Hall）、柏金斯（Robbie Perkins）

內野手：巴札納、卡利爾（George Callil）、戴爾（Jarryd Dale）、格倫丁寧（Robbie Glendinning）、米德、韋德（Logan Wade）、溫格羅夫（Rixon Wingrove）

外野手：博亞爾斯基（Ulrich Bojarski）、柏克（Chris Burke）、德靈頓（Max Durrington）、肯內利（Tim Kennelly）、懷菲德（Aaron Whitefield）

捷克2023年經典賽成名，盼再度打出驚奇。（資料照，美聯社）

捷克隊30人完整名單：

投手：巴托（Jeff Barto）、卡普卡（Filip Capka）、杜夫克（Tomas Duffek）、艾科利（Lukas Ercoli）、赫洛赫（Lukas Hlouch）、科爾曼（Filip Kollmann）、科瓦拉（Michael Kovala）、米納里克（Marek Minarik）、諾瓦克（Jan Novak）、翁德拉（Tomas Ondra）、帕沙克（Daniel Padysak）、薩托利亞（Ondrej Satoria）、施奈德（Martin Schneider）、萬克（Ondrej Vank）、維切爾卡（Boris Vecerka）

捕手：布貝尼克（Matous Bubenik）、瑟文卡（Martin Cervenka）、澤倫卡（Martin Zelenka）

內野手：切爾文卡（Mertin Cervinka）、強森（Ryan Johnson）、門希克（Vojtech Mensik）、穆茲克（Martin Muzik）、波斯皮希爾（Jan Pospisil）、普羅科普（Milan Prokop）、瓦夫拉

外野手：克魯普、艾斯卡拉（William Escala）、克雷伊西里克（Marek Krejcirik）、普雷伊達（Max Prejda）、辛德爾卡（Michal Sindelka）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法