經典賽》台灣隊開幕戰對手澳洲隊名單有玄機 大聯盟強投意外落選！

罕德瑞克斯。（資料照，路透）
〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽台灣隊開幕戰對手澳洲隊今天公布30人名單，由史上澳洲籍選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）、大聯盟內野手米德（Curtis Mead）領軍，全隊15位投手就帶7位左投是最大特色，顯然對台灣隊有備而來，至於先前傳聞有機會加入的3屆明星賽投手罕德瑞克斯（Liam Hendriks）並未在名單中。
★經典賽澳洲隊30人名單
投手：Kieren Hall、Ky Hampton、Sam Holland、Connor MacDonald、Mitch Neunborn、Warwick Saupold、Todd Van Steensel、Coen Wynne、Josh Hendrickson（左）、Jon Kennedy（左）、Cooper Morgan（左）、Jack O’Loughlin（左）、Blake Townsend（左）、Alex Wells（左）、Lachlan Wells（左）
內野手：Travis Bazzana、George Callil、Jarryd Dale、Curtis Mead、Logan Wade、Rixon Wingrove
工具人：Max Durrington、Robbie Glendinning
外野手：、Ulrich Bojarski、Tim Kennelly、Aaron Whitefield
捕手：Christopher Burke、Mitch Edwards、Alex Hall、Robbie Perkins