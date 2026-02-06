經典賽》英國隊公布30人名單 前兄弟洋投再度為國征戰

前兄弟洋投泰樂再度為英國出戰WBC。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布世界棒球經典賽20支參賽球隊的完整名單，在英國隊的部分，也看到曾效力中華職棒中信兄弟隊的洋投泰樂（Tyler Viza）再度為國征戰。

泰勒在小聯盟有9個球季的資歷，並在2022年季中轉戰台灣加盟中信兄弟，在例行賽5場出賽繳出優異表現，更在台灣大賽幫助黃衫軍奪冠，隔年球季前受到徵召代表英國打WBC，僅出賽1場面對哥倫比亞，先發3.1局送出1次三振、4次保送失掉3分（2分責失），回到台灣後也被檢查出右手不適，影響到球季表現，最終遭到註銷。

今年的世界棒球經典賽將在3月開打，英國與巴西、義大利、墨西哥以及奪冠大熱門美國分在B組，於休士頓太空人隊的主場「大金球場」（Daikin Park）一較高下。

英國隊30人完整名單：

投手：泰樂、安德森（Drew Anderson）、B.貝克（Brendan Beck）、T.貝克（Tristan Beck）、貝努瓦（Donovan Benoit）、費南德（Chavez Fernander）、希爾（Gary Gill Hill）、諾爾斯（Antonio Knowles）、蘭霍恩（Ｍiles Langhorne）、隆恩（Ryan Long）、皮特森（Michael Petersen）、塞平斯（Jack Seppings）、斯普雷克（Graham Spraker）、維克特（Najer Victor）、威爾斯（Nick Wells）、懷爾德（Owen Wild）、渥利（Vance Worley）

捕手：克雷斯威爾（Will Cresswell）、福德（Harry Ford）

內野手：奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、伊頓（Nate Eaton）、福克斯（Lucius Fox）、強森（Ivan Johnson）、路易斯（Ian Lewis）、穆雷（BJ Murray Jr.）、沃德（Nick Ward）、懷利（Justin Wylie）

外野手：柯佩尼亞克 （Matt Koperniak）、羅賓森（Kristian Robinson）、湯普森（Trayce Thompson）

