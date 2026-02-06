自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》大谷翔平正式名單有玄機 美媒：對日本隊太痛了

2026/02/06 09:21

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽日本隊今天公布30人名單，合計有多達8位大聯盟選手，史上最多，如果菅野智之也成功簽到大聯盟合約將是9人，而有2023年冠軍經驗的選手共有16人，另外有12人首度出場。

值得注意的是，大谷翔平被列為「指定打擊」，不確定是否投打二刀流，直播經典賽各國名單的美國節目主播就直言，大谷翔平不在投手名單對日本隊來說太痛了，不過還是有世界大賽MVP山本由伸，他去年在世界大賽第6戰、第7戰的表現受到世界注目。

美國記者摩洛西（Jon Morosi）也特別提到，不能忘了伊藤大海。他在去年拿下澤村賞，在日本很有名氣的選手，「一旦經典賽開打，他的名字可能就會突然開始被拿來和萊恩（Nolan Ryan）、克萊門斯（Roger Clemens）相提並論，不能大意。」

★經典賽日本隊30人名單

投手：松井裕樹、宮城大彌、伊藤大海、大勢、菊池雄星、山本由伸、菅野智之、種市篤暉、高橋宏斗、曽谷龍平、北山亘基、平良海馬、松本裕樹、石井大智

捕手：若月健矢、坂本誠志郎、中村悠平

內野手：小園海斗、牧原大成、源田壮亮、佐藤輝明、岡本和真、村上宗隆

外野手：近藤健介、周東佑京、森下翔太、吉田正尚、鈴木誠也

指定打擊：大谷翔平

