體育 2026WBC 台灣尚勇

經典賽》點名台灣是「大黑馬」！大聯盟官網記者：有機會製造驚喜...

2026/02/06 09:46

台灣隊集訓。（資料照，記者李惠洲攝）台灣隊集訓。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊30人名單今天出爐，大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）在X上發文點名本屆「黑馬」球隊，台灣隊也被提及。

昨天美媒《CBS Sports》撰文推估經典賽20隊戰力分析，內文將20隊分為4種類別，直接將台灣隊跟捷克、巴西、尼加拉瓜和英國分在最底層一組「Just happy to be here（有打就很開心），認為這5隊能打進經典賽會內賽就很不錯。

今天台灣隊30人名單出爐，除了以陳傑憲等10位12強世界冠軍班底為首，包含多達15名旅外球員也改寫2009年經典賽台灣隊有12名旅外球員的紀錄。在名單公布後，大聯盟官網記者克雷爾在X上發文表示：「墨西哥、加拿大與台灣是我心目中的3支黑馬人選，我看好他們有機會製造驚喜，甚至有潛力一路過關斬將。」

★台灣隊30人名單

投手：林昱珉、陳柏毓、沙子宸、林維恩、徐若熙、陳冠宇、孫易磊、莊陳仲敖、古林睿煬、鄭浩均、胡智爲、林凱威、張奕、林詩翔、曾峻岳、張峻瑋

捕手：林家正、蔣少宏、吉力吉撈．鞏冠

內野手：張育成、林子偉、吳念庭、江坤宇、鄭宗哲、李灝宇、強納森．龍（Jonathon Long）

外野手：陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德（Stuart Fairchild）

