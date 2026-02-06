自由電子報
體育 2026WBC 台灣尚勇

經典賽》李灝宇入選30人名單！老虎官方發文、美國網友正名「台灣」

2026/02/06 10:29

老虎官方發文恭喜李灝宇入選台灣隊。（取自老虎X）老虎官方發文恭喜李灝宇入選台灣隊。（取自老虎X）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊30人名單今天出爐，效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇名列其中，老虎官方X也特別作圖發文，恭喜李灝宇入選國家隊，更有美國網友在留言區正名應叫「Tawian」，而非「Chinese Taipei」。

李灝宇上季在3A出賽126場，打擊三圍.243/.342/.406、攻擊指數0.748，敲出14轟、61分打點，wRC+106。休季李灝宇被放進40人名單，將會參加大聯盟春訓，還被大聯盟官網評為10大潛力新秀三壘手第3名。

被多家美國媒體看好，有望在今年球季登上大聯盟，以內野工具人之姿為老虎做出貢獻的李灝宇，這次經典賽也毫無意外入選台灣隊，預計將成陣中火力輸出的核心之一。老虎隊官方X帳號今天也特別作圖發文恭喜李灝宇入選國家隊，不過文中用的是「中華隊（Team Chinese Taipei）」，對此有美國網友在底下留言，應該是「台灣（Taiwan）」才對。

今天大聯盟公布各國名單，老虎隊體系共有10人入選國家隊，除了李灝宇之外，還包含史庫柏爾（Tarik Skubal，美國）、托瑞斯（Gleyber Torres，委內瑞拉）、迪黑蘇斯（Emmanuel De Jesus）、瓊斯（Jahmai Jones，南韓）、高祐錫（南韓）、簡森（Kenley Jansen，荷蘭）、萊克里卡（Carlos Lequerica，以色列）、赫伯特（Duque Hebbert，尼加拉瓜）。

★台灣隊30人名單

投手：林昱珉、陳柏毓、沙子宸、林維恩、徐若熙、陳冠宇、孫易磊、莊陳仲敖、古林睿煬、鄭浩均、胡智爲、林凱威、張奕、林詩翔、曾峻岳、張峻瑋

捕手：林家正、蔣少宏、吉力吉撈．鞏冠

內野手：張育成、林子偉、吳念庭、江坤宇、鄭宗哲、李灝宇、強納森．龍（Jonathon Long）

外野手：陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德（Stuart Fairchild）

