經典賽D組大閱兵》強權委內瑞拉 投手名單多達18人！

阿庫尼亞。（資料照，法新社）

★委內瑞拉

世界排名：第5名

歷屆經典賽戰績：

第1屆 第7名

第2屆 第3名

第3屆 第10名

第4屆 第8名

第5屆 第5名

第6屆經典賽參賽資格：第5屆經典賽D組預賽排名第1，直接取得參賽資格

總教練：羅培茲（Omar López）

球隊介紹：委內瑞拉雖是拉丁美洲傳統勁旅，4次晉級8強的表現也算穩定，卻只在第2屆闖進4強無法更上層樓，本屆由羅培茲續掌兵符，雖延攬桑塔納（Johan Santana）、卡布雷拉（Miguel Cabrera）兩位傳奇名將加入教練團，組隊過程卻不順利，先是美國出兵逮捕總統馬杜羅造成國內政局劇變，接著艾圖維、羅哈斯等核心球員受到大聯盟球團或保險公司的阻撓，要複製上屆預賽全勝晉級恐有難度，投手多達18人也看得出對投手戰力的憂慮。

焦點球星：培瑞茲（Salvador Perez）、阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、阿拉耶茲（Luis Arraez）、賈西亞（Maikel Garcia）。

委內瑞拉30人名單

投手（18人）

José Alvarado（費城人）

Eduard Bazardo（水手）

José Buttó（巨人）

Enmanuel De Jesus（KT巫師）

Carlos Guzman（大都會3A）

Yoendrys Gómez（光芒）

Pablo López（雙城）

Andrés Machado（歐力士）

Keider Montero（老虎）

Oddanier Mosqueda（海盜）

Germán Márquez（洛磯）

Daniel Palencia（小熊）

Eduardo Rodriguez（響尾蛇）

Ricardo Sanchez

Javier Sanoja（馬林魚）

Antonio Senzatela（洛磯）

Ranger Suárez（費城人）

Angel Zerpa（釀酒人）

捕手（2人）

William Contreras（釀酒人）

Salvador Perez（皇家）

內野（7人）

Luis Arraez（巨人）

Willson Contreras（紅襪）

Maikel Garcia（皇家）

Andrés Gimenez（藍鳥）

Eugenio Suarez（響尾蛇）

Gleyber Torres（老虎）

Ezequiel Tovar（洛磯）

外野（3人）

Wilyer Abreu（紅襪）

Ronald Acuña Jr.（勇士）

Jackson Chourio（釀酒人）

