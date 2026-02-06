經典賽》官網評點不思議紀錄 陳鏞基首屆壯舉上榜

陳鏞基。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕經典賽官方今天公布各隊30人名單，官網報導也提及歷屆紀錄，列舉幾項突破難度極高的紀錄，今年各隊是否有人挑戰成功，成為比賽看點。其中，2006年首屆經典賽，台灣隊陳鏞基對中國隊單場4長打，名列榜上。

該屆預賽面對中國隊，陳鏞基單場擊出3支二壘打、1支全壘打，幫助台灣隊12:3贏球。官網指出，經典賽史上另有8名球員曾單場3支長打，最近一次是 2023 年 3 月 12 日委內瑞拉強打捕手培瑞茲（Salvador Pérez），但皆無人企及陳鏞基的紀錄。

其他紀錄方面，加拿大隊總教練總教練威依特（Ernie Whitt）執教6屆、英國隊捕手福德（Harry Ford）20歲之齡開轟、荷蘭隊同時擁有3對兄弟檔等，突破機會都不大。

首屆經典賽，小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）代表美國隊對南非隊單場7打點、日本隊松坂大輔連兩屆拿下MVP，且生涯累計史上最多6勝、多明尼加隊守護神羅德尼（Fernando Rodney）單屆7救援、Justin Morneau兩屆都出現單場4安、還有José De Leon、Ubaldo Jiménez都在用球限制下各締造一次單場10次三振，也被官網點名。

