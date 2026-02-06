經典賽》集結3位星二代！年僅17歲前兄弟洋投之子入選巴西30人名單

康崔拉斯與17歲兒子喬瑟夫。（取自Francys Romero X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布各國30人名單，巴西隊雖然少了最大咖球星小畢歇特（Bo Bichette），但仍有3位球星之子入選，包含丹特．小畢歇特（Dante Bichette Jr.）、拉米瑞茲（Lucas Ramirez）與喬瑟夫．康崔拉斯（Joseph Contreras）。

巴西隊的星二代中，除了老畢歇特（Dante Bichette）的大兒子丹特．小畢歇特，以及曼尼（Manny Ramirez）的20歲二兒子盧卡斯．拉米瑞茲之外，年僅17歲的喬瑟夫．康崔拉斯也備受矚目，其父親是前大聯盟明星右投康崔拉斯（José Contreras），值得一提的是，康崔拉斯也曾在2015年短暫加盟中華職棒，並效力中信兄弟，留下7場先發、4勝1敗、防禦率3.45的成績單，之後也曾轉任兄弟客座投手教練一職。

請繼續往下閱讀...

喬瑟夫的母親出生自巴西，也讓他具有代表巴西參加經典賽的資格，先前他也入選巴西隊初步名單。根據球探報告，17歲的喬瑟夫是一名右投手，身高6呎4吋（約194公分）、體重195磅（約88公斤），採高四分之三投法，最快球速可達98英哩，直球均速則維持穩定在95英哩，另外還有著變化幅度較小的滑球，也曾投過叉指變速球。

喬瑟夫。（取自MLB Pipeline X）

康崔拉斯。（資料照，記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法