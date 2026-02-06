經典賽D組大閱兵》大聯盟主力老化 荷蘭加速世代交替成現實

★第6屆WBC世界棒球經典賽參賽20隊介紹

★荷蘭

世界排名：第9名

歷屆經典賽戰績：

第1屆 第11名

第2屆 第7名

第3屆 第4名

第4屆 第4名

第5屆 第12名

第6屆經典賽參賽資格：第5屆經典賽A組預賽排名第3，直接取得參賽資格

總教練：瓊斯（Andruw Jones）

球隊介紹：荷蘭曾經連續2屆闖進4強，寫下歐洲球隊在經典賽最佳成績，第2屆在預賽兩度擊敗奪冠熱門多明尼加，第3屆在複賽兩度擊敗古巴，都是隊史在經典賽的高光時刻，本屆雖由剛入選棒球名人堂的前勇士名將瓊斯領軍，陣容主體依舊來自屬地古拉索、阿魯巴，僅有5人在荷蘭出生，礙於柏格茲、普洛法等多位熟面孔的戰力明顯老化，面臨必須加速世代交替的現實，當務之急是首次參賽的瑞法拉、阿爾比斯2位新生代現役球星能否完成接班。

焦點球星：柏格茲（Xander Bogaerts）、瑞法拉（Ceddanne Rafaela）、普洛法（Jurickson Profar）、阿爾比斯（Ozzie Albies）。

荷蘭30人名單

投手（17人）

Jamdrick Cornelia

Jaydenn Estanista（費城人2A）

Wendell Floranus

Arij Fransen（紅人2A）

Lars Huijer

Kenley Jansen（老虎）

Antwone Kelly（海盜2A）

Jaitoine Kelly（響尾蛇新人聯盟）

Kevin Kelly

Shairon Martis

Eric Mendez

Ryjeteri Merite

Justin Morales

Shawndrick Oduber（道奇新人聯盟）

Juan Carlos Sulbaran

Derek West

Dylan Wilson（水手新人聯盟）

捕手（2人）

Hendrick Clementina

Chadwick Tromp（勇士）

內野（8人）

Ozzie Albies（勇士）

Xander Bogaerts（教士）

Ray-Patrick Didder

Didi Gregorius

Juremi Profar

Ceddanne Rafaela（紅襪）

Sharlon Schoop

Delano Selsassa

外野（3人）

Dayson Croes（巨人3A）

Druw Jones（響尾蛇1A）

Jurickson Profar（勇士）

