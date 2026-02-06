自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽A組大閱兵》大聯盟級投打助陣 加拿大隊挑戰隊史首晉級

2026/02/06 10:28

泰昂。（資料照，法新社）泰昂。（資料照，法新社）

★第6屆WBC世界棒球經典賽參賽20隊介紹 A組

★加拿大

世界排名：第20名

歷屆經典賽戰績：第1屆 第9名

第2屆 第13名

第3屆 第11名

第4屆 第15名

第5屆 第11名

第6屆經典賽參賽資格：2023年第五屆世界棒球經典賽參加隊伍16強

總教練：威依特（Ernie Whitt）

球隊介紹：過往戰績平平的加拿大隊，本屆投打皆有大聯盟戰力，幾乎每個守備位置都有大聯盟等級戰力，加上所屬分組未包含美國隊與墨西哥隊，讓加拿大隊晉級形勢一片大好，挑戰史上首次闖過分組賽。

投手群中，去年單季11勝的小熊主力右投泰昂（Jameson Taillon）、去年效力馬林魚和洛磯的關崔爾（Cal Quantrill）等大聯盟級投手將加入加拿大；打線方面，兄弟檔Josh Naylor、Bo Naylor也都入選。外野手則納進有單季30轟以上長打火力的歐尼爾（Tyler O'Neill）。

值得一提的是，今年和統一獅隊簽約的喬登（Jordan Balazovic），今年也入選經典賽加拿大隊。

焦點球星：歐尼爾（Tyler O'Neill）、泰昂（Jameson Taillon）

（記者林宥辰）

