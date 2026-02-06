自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》韓媒聚焦混血球星 評估台灣最有機會跟南韓爭分組第2

2026/02/06 10:31

費爾柴德、龍。（資料照，法新社）費爾柴德、龍。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕經典賽台灣隊正選30人名單今天出爐，韓媒「MK SPORTS」也以「大聯盟出賽277場的費爾柴德加入台灣隊」為題評析本屆台灣隊戰力，不但評估台灣隊是在C組中最有機會和南韓爭取分組第2，也點出在美職征戰的混血球星費爾柴德、強納森．龍等值得注目的球員。

台灣這次和日本、捷克、澳洲和南韓分在C組，由於日本隊以超強戰力晉級下一輪幾無懸念，韓媒在評估小組戰力時，也專注在哪一隊能以分組第2晉級，而台灣就被視為可和南韓爭第2的球隊。

韓媒指出，費爾柴德是能夠守備外野所有位置的球員，過去5個賽季在大聯盟效力過5支球隊，累積出賽277場的累計打擊率 0.223、上壘率 0.305和長打率 0.384。台灣隊教練團也已將費爾柴德擺在先發中外野手的位置，和隊長陳傑憲、林安可和陳晨威等4人，共築本屆台灣隊的外野防線。

此外，韓媒也點出隸屬芝加哥小熊體系的內野手龍加入台灣隊，他在2023年美職選秀第9輪被小熊選中，上賽季於3A出賽140場，出打擊率 0.305、上壘率 0.404、長打率 0.479的成績。

至於曾在大聯盟征戰5個賽季、累積235場出賽的張育成，以及去年球季完成大聯盟初登場、出賽3場的鄭宗哲，也都是韓媒注意的對象，而效力匹茲堡海盜體系的陳柏毓、亞利桑納響尾蛇體系的林昱珉，以及運動家體系的莊陳仲敖等多名潛力新秀亦加入陣容。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中