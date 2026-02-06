經典賽》韓媒聚焦混血球星 評估台灣最有機會跟南韓爭分組第2

費爾柴德、龍。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕經典賽台灣隊正選30人名單今天出爐，韓媒「MK SPORTS」也以「大聯盟出賽277場的費爾柴德加入台灣隊」為題評析本屆台灣隊戰力，不但評估台灣隊是在C組中最有機會和南韓爭取分組第2，也點出在美職征戰的混血球星費爾柴德、強納森．龍等值得注目的球員。

台灣這次和日本、捷克、澳洲和南韓分在C組，由於日本隊以超強戰力晉級下一輪幾無懸念，韓媒在評估小組戰力時，也專注在哪一隊能以分組第2晉級，而台灣就被視為可和南韓爭第2的球隊。

韓媒指出，費爾柴德是能夠守備外野所有位置的球員，過去5個賽季在大聯盟效力過5支球隊，累積出賽277場的累計打擊率 0.223、上壘率 0.305和長打率 0.384。台灣隊教練團也已將費爾柴德擺在先發中外野手的位置，和隊長陳傑憲、林安可和陳晨威等4人，共築本屆台灣隊的外野防線。

此外，韓媒也點出隸屬芝加哥小熊體系的內野手龍加入台灣隊，他在2023年美職選秀第9輪被小熊選中，上賽季於3A出賽140場，出打擊率 0.305、上壘率 0.404、長打率 0.479的成績。

至於曾在大聯盟征戰5個賽季、累積235場出賽的張育成，以及去年球季完成大聯盟初登場、出賽3場的鄭宗哲，也都是韓媒注意的對象，而效力匹茲堡海盜體系的陳柏毓、亞利桑納響尾蛇體系的林昱珉，以及運動家體系的莊陳仲敖等多名潛力新秀亦加入陣容。

