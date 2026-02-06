經典賽》寧願「輸日本晉級8強」還「贏日本被淘汰」？南韓教頭笑了

柳志炫。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布各隊30人名單，與台灣同位於C組的勁敵南韓，此次多達5位韓裔美籍球員入選、共7人具有大聯盟資歷，堪稱史上最豪華；然而總教練柳志炫在記者會上卻意外遭遇「殘酷2選1」，也讓他不禁苦笑。

南韓第一屆經典賽拿下第3名，第二屆更勇奪第2名，戰果輝煌，然而接下來3屆都在預賽即遭淘汰，這一屆賽事南韓首要目標就是搶下8強複賽門票，前進美國。儘管內野大將金河成與宋成文因傷辭退，不過本屆光具備大聯盟資歷的包含李政厚、金慧成，歐布萊恩（Riley O'Brien）、瓊斯（Jahmai Jones）、丹寧（Dane Danning），再加上韓裔工具人惠特科姆（Shay Whitcomb），以及金倒永、郭彬等KBO年輕好手，實力不容小覷。

韓媒先前也曾報導，由大谷翔平、山本由伸等多位大聯盟球星領銜的日本，可能因實力差距必須「玩抓放」，而與台灣的比賽就成晉級的關鍵戰役。

然而今天總教練柳志炫卻在記者會上面臨一個難以應答的問題，根據《體育朝鮮》報導，有媒體問柳志炫，要在「輸給日本但晉級8強」與「贏日本但分組第3遭淘汰」之間2選1會如何作抉擇，柳志炫苦笑：「這2個我都不要，要我選一個，真的太殘忍了！」

南韓將於3月5日首戰捷克，7日晚間對日本，隔天8日中午立刻打台灣，接著9日晚上再對澳洲。柳志炫強調，首要目標就是闖進8強複賽，「在此前提下，我們會思考如何策略性地準備這4場比賽，現在如此，未來也會持續思考。」

