自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》寧願「輸日本晉級8強」還「贏日本被淘汰」？南韓教頭笑了

2026/02/06 10:56

柳志炫。（資料照，記者林正堃攝）柳志炫。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布各隊30人名單，與台灣同位於C組的勁敵南韓，此次多達5位韓裔美籍球員入選、共7人具有大聯盟資歷，堪稱史上最豪華；然而總教練柳志炫在記者會上卻意外遭遇「殘酷2選1」，也讓他不禁苦笑。

南韓第一屆經典賽拿下第3名，第二屆更勇奪第2名，戰果輝煌，然而接下來3屆都在預賽即遭淘汰，這一屆賽事南韓首要目標就是搶下8強複賽門票，前進美國。儘管內野大將金河成與宋成文因傷辭退，不過本屆光具備大聯盟資歷的包含李政厚、金慧成，歐布萊恩（Riley O'Brien）、瓊斯（Jahmai Jones）、丹寧（Dane Danning），再加上韓裔工具人惠特科姆（Shay Whitcomb），以及金倒永、郭彬等KBO年輕好手，實力不容小覷。

韓媒先前也曾報導，由大谷翔平、山本由伸等多位大聯盟球星領銜的日本，可能因實力差距必須「玩抓放」，而與台灣的比賽就成晉級的關鍵戰役。

然而今天總教練柳志炫卻在記者會上面臨一個難以應答的問題，根據《體育朝鮮》報導，有媒體問柳志炫，要在「輸給日本但晉級8強」與「贏日本但分組第3遭淘汰」之間2選1會如何作抉擇，柳志炫苦笑：「這2個我都不要，要我選一個，真的太殘忍了！」

南韓將於3月5日首戰捷克，7日晚間對日本，隔天8日中午立刻打台灣，接著9日晚上再對澳洲。柳志炫強調，首要目標就是闖進8強複賽，「在此前提下，我們會思考如何策略性地準備這4場比賽，現在如此，未來也會持續思考。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中