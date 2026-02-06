經典賽D組大閱兵》以色列帶17名投手 金手套外野巴德參戰

巴德。（資料照，路透）

★以色列

世界排名：第21名

歷屆經典賽戰績：

第1屆 未參賽

第2屆 未參賽

第3屆 資格賽遭淘汰

第4屆 第6名

第5屆 第16名

第6屆經典賽參賽資格：第5屆經典賽D組預賽排名第4，直接取得參賽資格

總教練：阿斯瑪斯（Brad Ausmus）

球隊介紹：以色列於第4屆首次闖進正賽，即便實力被評為各隊最弱，預賽卻連過南韓、台灣、荷蘭，以3連勝大爆冷門登上Ａ組第1，複賽首戰又擊敗古巴，最終止步8強成為該屆最大黑馬，上屆編在死亡之組驚險保住正賽資格，本屆雖由前老虎總教練阿斯瑪斯領軍，礙於連續兩屆預賽與多明尼加、委內瑞拉「做伙」，即便全隊僅有1人不是美籍球員，整體實力仍有明顯落差，最可能的角色是牽動晉級態勢的攪局者。

焦點球星：巴德（Harrison Bader）、霍維茲（Spencer Horwitz）、克默（Dean Kremer）、斯塔布斯（Garrett Stubbs）。

以色列30人名單

投手（17人）

Charlie Beilenson（水手2A）

Josh Blum（大都會1A）

Matt Bowman（金鶯）

Harrison Cohen（洋基3A）

Daniel Federman（金鶯1A）

Jordan Geber（大都會3A）

Tommy Kahnle（老虎）

Rob Kaminsky

Dean Kremer（金鶯）

Max Lazar（費城人）

Carlos Lequerica（老虎1A）

Josh Mallitz

Eli Morgan（小熊）

Ryan Prager（守護者1A）

Ben Simon（大都會2A）

Robert Stock（紅襪）

Zack Weiss

捕手（2人）

C.J. Stubbs（國民）

Garrett Stubbs（費城人）

內野（6人）

Cole Carrigg（洛磯2A）

Jake Gelof（道奇1A）

Spencer Horwitz（海盜）

Noah Mendlinger（紅雀3A）

Matt Mervis（馬林魚）

Benjamin Rosengard

外野（5人）

Harrison Bader（巨人）

Troy Johnston（洛磯）

Zach Levenson（紅雀2A）

Assaf Lowengart

RJ Schreck（藍鳥3A）

