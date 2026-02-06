自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽A組大閱兵》二游球星沒能出賽 波多黎各哀兵拚昔日榮光？

2026/02/06 10:54

波多黎各隊。（取自經典賽官方X）波多黎各隊。（取自經典賽官方X）

★第6屆WBC世界棒球經典賽參賽20隊介紹 A組

★波多黎各

世界排名：第7名

歷屆經典賽戰績：第1屆 第5名

第2屆 第5名

第3屆 第2名

第4屆 第2名

第5屆 第6名

第6屆經典賽參賽資格：2023年第五屆世界棒球經典賽參加隊伍16強

總教練：莫里納（Yadier Molina）

球隊介紹：波多黎各盛產大聯盟級球星，過往參加經典賽成績也都亮眼，雖未曾奪冠，但兩度亞軍成績已傲視不少隊伍。

不過，今年身居A組地主國的波多黎各，主力球員的保險問題卻一度讓他們傳出棄賽危機。經過緊急協調，雖然明星守護神狄亞茲（Edwin Diaz）後續被放行，但隊長林多（Francisco Lindor）、柯瑞亞（Carlos Correa）和巴耶茲（Javier Báez）仍因保險未通過，無緣參加經典賽。

波多黎各目前陣容中，野手星度最高，要屬曾是美國隊一員的明星三壘手艾倫納多（Nolan Arenado），工具人羅沙里歐（Eddie Rosario）、卡斯楚（Willi Castro）等人也入選，增加調度靈活性。

焦點球星：艾倫納多（Nolan Arenado）、狄亞茲（Edwin Diaz）

（記者林宥辰）

