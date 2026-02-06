經典賽》史上首次4名韓裔選手助陣南韓隊 教頭說明用意和定位

南韓隊本屆有4名韓裔選手，（左起至右為）丹寧、瓊斯、惠特科姆、歐布萊恩。（本報合成圖，路透、美聯社、法新社資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2026年經典賽3月登場，與台灣隊同組的南韓隊，30人名單中有4名韓裔選手是史上首見，包含太空人工具人惠特科姆（Shay Whitcomb）和老虎外野手瓊斯（Jahmai Jones）、紅雀後援右投歐布萊恩（Riley O'Brien）、曾待過遊騎兵的韓裔右投丹寧（Dane Dunning）。南韓隊總教練柳志炫今天表示，希望能解決球隊右打不足和解決先發投手的問題。

根據韓媒《朝鮮日報》報導，柳志炫指出，惠特科姆和瓊斯一直都在球隊的候選名單上，更重要的是他們都表達積極參賽的意願，認為他們會為整個國家隊帶來積極的能量和影響。

雖然勇士游擊手金河成、剛加盟教士的三壘手宋成文都受傷無緣經典賽，但南韓隊也找來右打的惠特科姆和瓊斯。柳志炫說，南韓隊不僅考慮A方案，也準備B方案和C方案，「有了這些韓裔右打者加入，相信球隊打線的左右打平衡將會更穩定。」

目前效力韓職NC恐龍的金周元，去年在游擊防區發生29次守備失誤，柳志炫說，仍考慮讓金周元擔任主力游擊手，惠特科姆也是游擊手的備案，將視比賽戰況而定。柳志炫指出，惠特科姆從大學時期就擔任游擊手，雖然近年守游擊的場次減少，「但我們確認他的訓練狀況，並把惠特科姆作為備選方案之一。」

柳志炫提到，歐布萊恩將擔任南韓隊終結者，「如果第7局至第9局之間出現球隊最需要他的關鍵時刻，我們也準備在那個時刻派上他。」至於丹寧的定位，柳志炫說，由於經典賽有投球數限制，可能一場比賽會用到2至3名的先發投手，「丹寧是一位在65球內既能先發、也能擔任牛棚投手的選手。」

本屆南韓隊選進38歲的韓華鷹名將柳賢振、以及41歲的SSG登陸者右投柳志炫盧景銀。柳志炫說，去年11月的日韓交流賽後，更加確信南韓隊需要有經驗的選手，柳賢振將擔任先發投手，盧景銀則是中繼投手。

柳志炫表示，大聯盟舊金山巨人隊的外野手李政厚，將擔任這次的南韓隊長。

