體育 2026WBC 台灣尚勇

經典賽》台灣隊6人入選大聯盟農場Top30新秀！還創下本屆2特殊紀錄

2026/02/06 11:37

沙子宸。（資料照，記者李惠洲攝）沙子宸。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布各國30人名單，其中台灣隊創下本屆平均年齡最年輕；另外，共有6名球員位居大聯盟《MLB Pipeline》農場新秀前30名，也是本屆所有參賽國家中之最。

根據統計，本屆平均年齡最高為哥倫比亞的29.9歲，其次是美國29.7歲；而最年輕則是台灣的26.7歲，其次為巴西的26.9歲，也足以看出台灣隊年輕世代球星的崛起。

而在本屆台灣隊名單中，一共多達6位入選大聯盟農場新秀前30名的旅美新星，包含老虎李灝宇（農場第6）、小熊強納森．龍（Jonathon Long，農場第6）、運動家林維恩（農場第19）、響尾蛇林昱珉（農場第20）、運動家莊陳仲敖（農場第28）與運動家沙子宸（農場第29），6人平均年齡僅22.66歲。

大聯盟官網也逐一介紹，李灝宇上季在3A的擊球初速名列前茅，平均擊球初速105.4英哩，聯盟PR值高居90，最速112.2英哩。與他一同坐鎮內野的，還有在3A國際聯盟以157安領先群雄的龍，他的86分得分、246個壘打數位居全聯盟第2，79次保送與91分打點名列第3。

投手丘上，台灣隊也人才濟濟，去年在小聯盟三級跳的左投林維恩，將與同樣效力運動家、控球極佳的莊陳仲敖與沙子宸並肩作戰；另外，早已是國家隊常客的林昱珉，他的曲球去年在3A平均轉速超過3000轉，也將是台灣隊重要戰力。

此外，大聯盟官網還特別提到，來自小熊的龍，本屆透過加入台灣隊來向他的根源致敬，並期望能幫助這支奇蹟奪下世界12強賽冠軍的隊伍，再次爆冷擊敗日本武士隊。

