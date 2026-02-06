經典賽D組大閱兵》76歲老教頭貝克執掌尼加拉瓜 大都會文托斯參戰

貝克。（資料照，歐新社）

★尼加拉瓜

世界排名：第16名

歷屆經典賽戰績：

第1屆 未參賽

第2屆 未參賽

第3屆 資格賽遭淘汰

第4屆 資格賽遭淘汰

第5屆 第19名

第6屆經典賽參賽資格：2025年資格賽拿下Ａ組第1，取得正賽參賽資格

總教練：貝克（Dusty Baker）

球隊介紹：尼加拉瓜上屆首次闖進正賽卻被編在死亡之組，戰績0勝4敗與中國同為全敗球隊，本屆是連續4屆從資格賽出發，連過南非、西班牙、台灣以3連勝率先晉級正賽，因為與多明尼加、委內瑞拉、以色列「再度重相逢」，團隊戰力被美媒評為「志在參加」，若能搶下隊史首勝直接取得下屆正賽參賽資格，就寫下隊史經典賽最大成就，曾經率領太空人贏得2022年世界大賽冠軍的76歲老教頭貝克將是生涯最後1次執掌兵符。

焦點球星：文托斯（Mark Vientos）、拉米瑞茲（Erasmo Ramírez）、道恩斯（Jeter Downs）、傑斯（JC Ramírez）。

尼加拉瓜30人名單

投手（14人）

Danilo Bermudez

Kenword Burton

Stiven Cruz（釀酒人2A）

Osman Gutierrez

Duque Hebbert（老虎2A）

Ronald Medrano

Dilmer Mejia

Angel Obando

Erasmo Ramírez（雙城）

JC Ramírez

Oscar Rayo（皇家2A）

Carlos Rodriguez（釀酒人）

Carlos Teller

Bryan Torres

捕手（2人）

Melvin Novoa

Ronald Rivera

內野（9人）

Benjamin Alegria

Cheslor Cuthbert

Jeter Downs（軟銀）

Brandon Leyton

Jose Orozco

Elian Rayo（巨人1A）

Emanuel Trujillo

Mark Vientos（大都會）

Freddy Zamora（釀酒人3A）

外野（5人）

Chase Dawson

Omar Mendoza

Juan Montes

Ismael Munguia（洋基3A）

Cristhian Sandoval

文托斯。（資料照，美聯社）

