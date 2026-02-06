自由電子報
NBA》黃蜂新秀狂砍24分勝火箭 8連勝創21世紀隊史首見紀錄！

2026/02/06 12:18

庫尼普爾砍下全隊最高24分。（路透）庫尼普爾砍下全隊最高24分。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂今日踢館火箭，新秀庫尼普爾（Kon Knueppel）砍下全隊最高24分，率隊以109比99擊敗勇士，成功取得了8連勝的紀錄，並且創下21世紀以來，最長連勝紀錄。

上次黃蜂隊取得8連勝要追溯到1994-95賽季的，而歷史最高紀錄是1997-98賽季的10連勝，有望在本賽季達成這項里程碑。

上半場黃蜂就取得雙位數領先，四人得分上雙，小波爾（LaMelo Ball）16分、庫尼普爾13分，儘管火箭杜蘭特（Kevin Durant）與森根（Alperen Sengun）也是16與13分，但是火箭其他隊友沒人能得到超過5分，中場打完61比49領先。

小波爾單節16分。（路透）小波爾單節16分。（路透）

易籃後火箭嘗試反擊，杜蘭特單節砍下15分，但是隊友依舊無法提供支援，決勝節進入垃圾時間，黃蜂穩穩收下勝利。

本場大勝的黃蜂，小波爾20分，布里吉斯（Miles Bridges）18分，米勒（Brandon Miller）11分，格林（Josh Green）14分。

火箭方面，杜蘭特空砍全場最高31分，森根17分7籃板，湯普森（Amen Thompson）8分、7助攻。

