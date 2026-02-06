NBA》「旗子哥」佛拉格飆32分寫紀錄比肩喬丹 獨行俠卻苦吞6連敗

佛拉格。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕獨行俠今在主場迎戰馬刺，狀元「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）飆出全場最高32分，成為史上第5位能連續至少4場比賽得分突破30分的菜鳥，只是最後球隊仍以123：135敗給馬刺，苦吞6連敗。

馬刺今天作客獨行俠，上半場團隊命中率達到54%，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）繳出全場最高20分，加上K.強森（Keldon Johnson）12分次之，半場打完暫時以74：63領先。至於獨行俠方面，馬歇爾（Naji Marshall）進帳全隊最高20分，佛拉格半場拿下10分。

獨行俠在末節一度追到1分落後，但「城堡哥」卡瑟爾（Stephon Castle）跳出飆進三分球，加上溫班亞瑪又站上罰球線，助馬刺穩住領先優勢，不給對手逆襲機會，收下勝利。

馬刺今天團隊命中率達到51%，溫班亞瑪貢獻29分、11籃板、6助攻，巴恩斯（Harrison Barnes）19分次之。

獨行俠方面，馬歇爾飆出32分，佛拉格也進帳32分、6籃板、4助攻，連續4場比賽得分突破30分，成為NBA和ABA在1976-77球季合併後，史上第5位能至少連續4戰拿到超過30分的菜鳥，過去僅喬丹（Michael Jordan）、金恩（Bernard King）、艾佛森（Allen Iverson）和J.格林（Jalen Green）做到。

