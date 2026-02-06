TPBL》戰神週末主場登場 韓籍女神李素泳、朴恩惠2/11中場表演

週三中場「心動來電」登場，由 Taishin Wonders 競技女神 Kira 領軍韓籍啦啦隊李素泳（戰神提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北台新戰神本週重返主場，2/7、8、11迎來保瑞集團《Mars Retro Night》主題日，以 2000 年代台灣籃球記憶為主軸，帶領戰友們找回青春熱血的籃球回憶，下週三（2/11）中場「心動來電」登場，由 Taishin Wonders 競技女神 Kira 領軍韓籍啦啦隊李素泳、朴恩惠，以及男神成員傳恩、皓皓、雲翔、Enso帶來競技演出。

今年度 Taishin Wonders 特別規劃「心動來電」中場演出，作為成員突破自我、嘗試不同表演樣貌的舞台。過去幾個月，團隊已陸續安排不同形式的挑戰編排，包含 12 月由蔓妮、黑黑與顗安挑戰可愛舞風，跳脫原本的酷帥形象，1 月則由菲菲、沛沛、Cooper、Tofu 嘗試雙人舞組合。本次「心動來電」以競技啦啦隊作為挑戰方向，讓團隊中具備競技背景的成員持續精進，同時也讓素泳、恩惠跨出舞蹈領域。兩位去年三月加入團隊時，即使對競技訓練感到恐懼，但深知為Taishin Wonders演出元素一環仍認真投入，恩惠更特別於上賽季結束後主動表達，「希望能成為首位在台灣成功挑戰競技啦啦隊演出的韓籍成員。」這份主動挑戰的企圖心，也成為此次選擇競技挑戰的重要原因之一。

請繼續往下閱讀...

競技演出核心由中華隊國手、競技女神 Kira 擔任，融入國際賽事等級的技巧編排，包含空拋中的 X-out 與轉體 720，翻騰動作則結合助跑內轉後手翻及後空翻的連續翻騰展現。Kira 坦言準備過程相當緊張，「整體難度與觀賞性都相較之前高。希望大家到場為我加油，當我的啦啦隊，一起完成難得的演出。 」為克服對高度的恐懼，素泳特別進行攀岩訓練，逐步建立對身體與空間的信任。恩惠則完成生涯首次空拋與高層站位嘗試，並挑戰金字塔站位登上第三層。男神們在過程中扮演關鍵角色，從翻騰技巧、空拋保護到多層次支撐動作，全程提供穩定後盾，Enso也進一步挑戰高難度翻騰技巧，展現紮實訓練成果。恩惠笑說，當真正相信在下方支撐的夥伴時，對高度的恐懼也慢慢減少，「那一刻才發現，原來自己真的做得到。」Kira 也分享，素泳與恩惠在訓練中的投入態度令人印象深刻，「即使害怕，她們仍選擇反覆嘗試，沒有輕言放棄。」也讓這次演出不只呈現技巧本身，更展現團隊之間建立信任、共同完成挑戰的過程。

臺北戰神年前 2/7、8、11 三場主場賽事，推出以「Back to the Game」為主軸的保瑞集團《Mars Retro Night》主題日，帶領戰友重回青春籃球熱血歲月，戰神 2 月全新商品也融入復古元素，其中「爆炸頭水洗短 TEE」以美式復古風格結合水洗工藝，呈現自然刷色效果，由雷蒙恩、丁聖儒、謝銘駿詮釋不同款式，成品亮相後也引起球員們熱烈討論，丁聖儒認為實際成品比照片更好看，Coco陳文宏笑說「丁丁很適合爆炸頭，我也想收藏一件。」同系列亦推出水洗老帽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法