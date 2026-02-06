經典賽A組大閱兵》前中職洋將、資深捕手助陣 巴拿馬隊扮「攪局者」？

奧特羅。（資料照，記者廖耀東攝）

★第6屆WBC世界棒球經典賽參賽20隊介紹 A組

★巴拿馬

世界排名：第8名

歷屆經典賽戰績：第1屆 第14名

第2屆 第15名

第3屆 第 - 名

第4屆 第 - 名

第5屆 第13名

第6屆經典賽參賽資格：2023年第五屆世界棒球經典賽參加隊伍16強

總教練：馬約加（Jose Mayorga）

球隊介紹：和上屆情境相似，巴拿馬隊在分組依舊不會是多數人看好能從突圍的球隊，但實力仍不可小覷，同樣會是一支極具競爭力、隨時可能扮演「攪局者」角色的隊伍。外媒直言，上屆巴拿馬隊首戰就12:5大勝賽前被看好的台灣隊，如果巴拿馬在本屆再度掀起幾場冷門，甚至成功晉級，也千萬別意外。

現效力紅雀的索沙（Edmundo Sosa），是巴拿馬隊陣中最具未來性的年輕內野手。此外，34歲資深捕手貝森寇特（Christian Bethancourt）今年再次入選，同樣入選的還有26歲新世代捕手赫雷拉（Iván Herrera），這位曾在美職上演單場3響砲的捕手，有機會世代傳承扛下主力。

值得一提的是，巴拿馬隊陣中，左投奧特羅（Andy Otero）2022年曾短暫來台效力中信兄弟，這是他連兩屆入選；而上屆對台灣隊先發的右投手梅西亞（Humberto Mejia）本屆也入選。

焦點球星：赫雷拉（Iván Herrera）、索沙（Edmundo Sosa）

（記者林宥辰）

