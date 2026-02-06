自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽A組大閱兵》前中職洋將、資深捕手助陣 巴拿馬隊扮「攪局者」？

2026/02/06 12:34

奧特羅。（資料照，記者廖耀東攝）奧特羅。（資料照，記者廖耀東攝）

★第6屆WBC世界棒球經典賽參賽20隊介紹 A組

★巴拿馬

世界排名：第8名

歷屆經典賽戰績：第1屆 第14名

第2屆 第15名

第3屆 第 - 名

第4屆 第 - 名

第5屆 第13名

第6屆經典賽參賽資格：2023年第五屆世界棒球經典賽參加隊伍16強

總教練：馬約加（Jose Mayorga）

球隊介紹：和上屆情境相似，巴拿馬隊在分組依舊不會是多數人看好能從突圍的球隊，但實力仍不可小覷，同樣會是一支極具競爭力、隨時可能扮演「攪局者」角色的隊伍。外媒直言，上屆巴拿馬隊首戰就12:5大勝賽前被看好的台灣隊，如果巴拿馬在本屆再度掀起幾場冷門，甚至成功晉級，也千萬別意外。

現效力紅雀的索沙（Edmundo Sosa），是巴拿馬隊陣中最具未來性的年輕內野手。此外，34歲資深捕手貝森寇特（Christian Bethancourt）今年再次入選，同樣入選的還有26歲新世代捕手赫雷拉（Iván Herrera），這位曾在美職上演單場3響砲的捕手，有機會世代傳承扛下主力。

值得一提的是，巴拿馬隊陣中，左投奧特羅（Andy Otero）2022年曾短暫來台效力中信兄弟，這是他連兩屆入選；而上屆對台灣隊先發的右投手梅西亞（Humberto Mejia）本屆也入選。

焦點球星：赫雷拉（Iván Herrera）、索沙（Edmundo Sosa）

（記者林宥辰）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中