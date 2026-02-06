自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽A組大閱兵》哥倫比亞不只踢足球！隊史三闖會內賽準備展身手

2026/02/06 12:36

德黑蘭。（資料照，法新社）德黑蘭。（資料照，法新社）

★第6屆WBC世界棒球經典賽參賽20隊介紹 A組

★哥倫比亞

世界排名：第13名

歷屆經典賽戰績：第1屆 第 - 名

第2屆 第 - 名

第3屆 第 - 名

第4屆 第11名

第5屆 第18名

第6屆經典賽參賽資格：經典賽資格賽B組第1名

總教練：莫斯克拉（Jose Mosquera）

球隊介紹：去年資格賽，哥倫比亞主帥莫斯克拉受訪時感嘆：「過去人們都把我們當成笑話，說什麼『哦，這就是個踢足球的國家』。」但他強調，球隊將全力拿下會內賽門票。如今，哥倫比亞身居會內賽A組，隊史第3次登上會內賽舞台。

哥倫比亞30人名單中，星度或許不如人，但潛力不會輸給其他對手。野手方面，34歲資深大聯盟級內野手厄謝拉（Gio Urshela）、生涯有0.285高打擊率的H.拉米瑞茲（Harold Ramírez）領軍，28歲坎佩羅（Gustavo Campero）則在前年初登大聯盟，水手隊百大新秀阿洛優（Michael Arroyo），也預料會是主力。

投手方面，擁有14年大聯盟資歷的左投昆塔納（Jose Quintana）再次入選，前大聯盟2屆明星投手德黑蘭（Julio Teheran）也確定再次加入，兩人將是投手群老大哥。值得一提的是，效力過味全、富邦的銳歐，生涯第2度入選國手。

焦點球星：德黑蘭（Julio Teheran）、昆塔納（Jose Quintana）、厄謝拉（Gio Urshela）

（記者林宥辰）

