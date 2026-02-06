經典賽》波多黎各組成星光熠熠陣容！經典賽A組完整名單公布

波多黎各。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽A組賽事，將在3月7日到12日正式登場，包括波多黎各、古巴兩支強權，還有加拿大、巴拿馬與哥倫比亞分在同組，比賽地點在波多黎各的席然畢松球場（Hiram Bithorn Stadium），5隊將爭奪兩張前進複賽的門票。
波多黎各上屆不敵墨西哥止步8強，艾倫納多（Nolan Arenado）與今年轉戰道奇的強力後援狄亞茲（Edwin Díaz）等大聯盟球星皆有參賽，但近期出現保險問題，導致隊長林多（Francisco Lindor）、柯瑞亞（Carlos Correa）和巴耶茲（Javier Báez）最終無法參與此次盛宴。
古巴本次也有Rai.馬丁尼茲（Raidel Martinez）、莫伊尼洛（Livan Moinelo）以及戴斯潘（Alfredo Despaigne）等另台灣球迷熟悉的球員參賽，上屆與義大利擊倒台灣晉級的紅色閃電，將再次力拚出線。
波多黎各隊30人完整名單：
投手：布爾戈斯（Raymond Burgos）、克魯茲（Fernando Cruz）、德里昂（José De León）、狄亞茲、艾斯帕達（Jose Espada）、賈西亞（Rico Garcia）、S.魯戈（Seth Lugo）、羅培茲（Jorge López）、莫蘭（Jovani Morán）、基尼奧內斯（Luis Quinones）、雷耶斯（Angel Reyes）、Ed.李維拉（Eduardo Rivera）、G.羅德里奎茲（Gabriel Rodriguez）、E.羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）、里歐斯（Yacksel Ríos）、維萊斯（Ricardo Velez）
捕手：馬度納多（Martín Maldonado）、C.瓦茲奎茲（Christian Vázquez）
內野手：艾倫納多、阿若尤（Edwin Arroyo）、赫爾奈茲（Darell Hernaiz）、Em.李維拉（Emmanuel Rivera）、L.瓦茲奎茲（Luis Vázquez）
外野手：卡斯楚（Willi Castro）、柯提斯（Carlos Cortes）、M.魯戈（Matthew Lugo）、梅蘭德茲（MJ Melendez）、拉莫斯（Heliot Ramos）、羅沙里歐（Eddie Rosario）、托瑞斯（Bryan Torres）
古巴隊30人完整名單：
投手：阿瓦瑞茲（Frank Alvarez）、查普曼（Emmanuel Chapman）、卡森（Josimar Cousin）、克魯茲（Naykel Cruz）、胡爾塔多（Daviel Hurtado）、拉隆多（Denny Larrondo）、羅培茲（Yoan López）、Rai.馬丁尼茲、Ran.馬丁尼茲（Randy Martinez）、莫伊尼洛、D.努涅茲（Darien Núñez）、羅拜納（Julio Robaina）、O.羅德里奎茲（Osiel Rodriguez）、Y.羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）、羅梅洛（Luis Romero）、P.桑托斯（Pedro Santos）
捕手：赫南德茲（Omar Hernandez）、培瑞茲（Andrys Perez）
內野手：阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）、卡佩（Yiddi Cappe）、孟卡達（Yoán Moncada）、M.努涅茲（Malcom Nuñez）、拉米瑞茲（Alexei Ramirez）、瓦格斯（Alexander Vargas）、延基（Yoel Yanqui）
外野手：戴斯潘（Alfredo Despaigne）、古伊貝爾（Yoelkis Guibert）、A.馬丁尼茲（Ariel Martinez）、莫阿斯（Leonel Moas Jr.）、R.桑托斯（Roel Santos）
巴拿馬隊30人完整名單：
投手：阿格拉薩爾（Dario Agrazal）、艾倫（Logan Allen）、巴爾多納多（Alberto Baldonado）、巴雷亞（Jaime Barria）、西恩菲哥斯（Miguel Cienfuegos）、艾斯皮諾（Paolo Espino）、賈西亞（Jorge Garcia）、高梅茲（Miguel Gomez）、岡薩雷斯（James Gonzalez）、古耶拉（Javy Guerra）、赫南德茲（
Kenny Hernandez）、胡拉多（Ariel Jurado）、梅西亞（Humberto Mejía）、門多薩（Abdiel Mendoza）、奧特羅（Andy Otero）、羅德里奎茲（Erian Rodriguez）
捕手：阿瑪雅（Miguel Amaya）、伯納爾（Leonardo Bernal）、貝森寇特（Christian Bethancourt）、赫雷拉（Iván Herrera）
內野手：阿勞茲（Jonathan Araúz）、卡巴列羅（José Caballero）、卡馬戈（Johan Camargo）、希梅尼茲（Leo Jiménez）、索沙（Edmundo Sosa）、提哈達（Rubén Tejada）
外野手：布拉德菲爾德（Enrique Bradfield Jr.）、科爾多瓦（Allen Córdoba）、拉莫斯（Jose Ramos）、桑托斯（Jhonny Santos）
加拿大隊30人完整名單：
投手：艾倫（Logan Allen）、艾許曼（Micah Ashman）、奧蒙特（Phillippe Aumont）、喬登（Jordan Balazovic）、塞蘭托拉（Eric Cerantola）、狄亞茲（Indigo Diaz）、讓（Antoine Jean）、羅文（Carter Loewen）、馬科（Adam Macko）、派克斯頓（James Paxton）、關崔爾（Cal Quantrill）、斯基羅（Noah Skirrow）、索羅卡（Michael Soroka）、泰昂（Jameson Taillon）、威爾金森（Matt Wilkinson）、札斯崔斯尼（Rob Zastryzny）
捕手：希克斯（Liam Hicks）、B.奈勒（Bo Naylor）
內野手：布拉克（Tyler Black）、戴維森（Matt Davidson）、霍爾（Adam Hall）、朱利恩（Edouard Julien）、羅培茲（Otto Lopez）、J.奈勒（Bo Naylor）、托羅（Abraham Toro）
外野手：凱西（Owen Caissie）、克拉克（Denzel Clarke）、歐尼爾（Tyler O'Neill）、羅布森（Jacob Robson）、楊恩（Jared Young）
哥倫比亞隊30人完整名單：
投手：阿爾卡拉（Elkin Alcala）、阿爾梅達（Adrian Almeida）、伯格納（Austin Bergner）、柯瑞亞（Danis Correa）、克里斯麥（Nabil Crismatt）、賈西亞（Pedro Garcia）、銳歐（
Rio Gomez）、高梅茲（Yapson Gomez）、葛雷諾（Tayron Guerrero）、洛杜伊（David Lorduy）、E.馬丁尼茲（Emerson Martinez）、帕蒂諾（Luis Patiño）、昆塔納（Jose Quintana）、羅梅洛（Jhon Romero）、山馬丁（Reiver Sanmartin）、德黑蘭（Julio Teheran）、祖尼加（Guillo Zuñiga）
捕手：阿法洛（Jorge Alfaro）、E.狄亞茲（Elias Díaz）、C.馬丁尼茲（Carlos Martínez）
內野手：阿洛尤（Michael Arroyo）、J.狄亞茲（Jordan Diaz）、弗里亞斯（Dayan Frias）、羅德里奎茲（Reynaldo Rodriguez）、索拉諾（Donovan Solano）、厄謝拉（Gio Urshela）
外野手：布爾瓦斯（Brayan Buelvas）、坎佩羅（Gustavo Campero）、馬里亞加（Jesus Marriaga）、拉米瑞茲（Harold Ramírez）