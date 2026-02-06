自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽A組大閱兵》軟銀王牌、前日職名將領軍 古巴隊「日系」戰力拚佳績

2026/02/06 12:37

莫伊尼洛。（資料照，法新社）莫伊尼洛。（資料照，法新社）

★第6屆WBC世界棒球經典賽參賽20隊介紹 A組

★古巴

世界排名：第10名

歷屆經典賽戰績：第1屆 第2名

第2屆 第6名

第3屆 第5名

第4屆 第7名

第5屆 第4名

第6屆經典賽參賽資格：2023年第五屆世界棒球經典賽參加隊伍16強

總教練：G.梅薩（German Mesa）

球隊介紹：首屆經典賽拿過亞軍的古巴隊，本屆組軍陣容大聯盟現役選手極少，分別是勇士隊後援投手赫南德茲（Daysbel Hernández），和剛跟藍鳥隊簽約不久的「Y-Rod」羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）。不過，古巴陣中匯集多位日職洋助人，戰力不可小覷。

投手方面，軟銀王牌左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）為了代表古巴隊備戰經典賽，早已獲得母隊首肯放行，也將是古巴頭號王牌。

野手方面，上屆重要戰力蒙卡達（Yoán Moncada）在名單中，前羅德桑托斯（Roel Santos）、火腿現役A.馬丁尼茲（Ariel Martínez）也都入選。39歲老將戴斯潘（Alfredo Despaigne）仍入列，史上超罕見連續5屆參戰經典賽，更讓日本球迷直呼：「太猛了，居然還在打。」

焦點球星：莫伊尼洛（Livan Moinelo）、戴斯潘（Alfredo Despaigne）、蒙卡達（Yoán Moncada）

（記者林宥辰）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中