經典賽A組大閱兵》軟銀王牌、前日職名將領軍 古巴隊「日系」戰力拚佳績

★第6屆WBC世界棒球經典賽參賽20隊介紹 A組

★古巴

世界排名：第10名

歷屆經典賽戰績：第1屆 第2名

第2屆 第6名

第3屆 第5名

第4屆 第7名

第5屆 第4名

第6屆經典賽參賽資格：2023年第五屆世界棒球經典賽參加隊伍16強

總教練：G.梅薩（German Mesa）

球隊介紹：首屆經典賽拿過亞軍的古巴隊，本屆組軍陣容大聯盟現役選手極少，分別是勇士隊後援投手赫南德茲（Daysbel Hernández），和剛跟藍鳥隊簽約不久的「Y-Rod」羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）。不過，古巴陣中匯集多位日職洋助人，戰力不可小覷。

投手方面，軟銀王牌左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）為了代表古巴隊備戰經典賽，早已獲得母隊首肯放行，也將是古巴頭號王牌。

野手方面，上屆重要戰力蒙卡達（Yoán Moncada）在名單中，前羅德桑托斯（Roel Santos）、火腿現役A.馬丁尼茲（Ariel Martínez）也都入選。39歲老將戴斯潘（Alfredo Despaigne）仍入列，史上超罕見連續5屆參戰經典賽，更讓日本球迷直呼：「太猛了，居然還在打。」

焦點球星：莫伊尼洛（Livan Moinelo）、戴斯潘（Alfredo Despaigne）、蒙卡達（Yoán Moncada）

